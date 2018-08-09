В Росії повідомили про «некритичний стан» Сенцова



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Facebook Людмили Денісової Олег Сенцов в російській колонії, 9 серпня 2018 року

Москалькова, коментуючи стан Сенцова, зробила зауваження щодо ставлення до ув’язнених росіян в Україні

Федеральна служба виконання покарань РФ повідомила, що станом на 9 серпня стан засудженого українського політв’язня Олега Сенцова «не можна назвати критичним».

Про це повідомляється на сайті Уповноваженого з прав людини в Російській Федерації.

«9 серпня Уповноважений з прав людини в Російській Федерації Тетяна Москалькова отримала відповідь від ФСВП Росії про стан здоров'я Олега Сенцова», - говориться у повідомленні.

На сайті російського омбудсмена опублікована офіційна відповідь ФСВП щодо стану Сенцова. У ній, зокрема, зазначено, що Сенцов приймає «поживну суміш по 10 ложок 5 разів на добу».

Російський омбудсмен, коментуючи стан Сенцова, заявила: «Ми були би дуже вдячні, якби наші співвітчизники (росіяни. – Ред.), які перебувають під вартою за кордоном, отримували таке ж уважне ставлення до себе та лікування».

Нагадаємо, український омбудсмен Людмила Денісова звернулася з листом до керівника адміністрації президента РФ з проханням терміново доповісти президенту РФ про стан Олега Сенцова.

9 серпня російський омбудсмен Тетяна Москалькова повідомила, що в колонію до Олега Сенцова «їде громадська наглядова комісія». Пізніше вона надіслала Денісовій свіжі фото Олега.

Денісова попросила Москалькову, щоб вона організувала переведення Сенцова в московський інститут або в лікарню, в якій є спеціалісти з ендогенного харчування.

Український омбудсмен повідомила, що вона говорила з адвокатом Сенцова Дмитром Дінзе, «який сказав, що ситуація дуже погана». «З його слів, у Сенцова зараз третя затяжна криза», - заявила 9 серпня Денісова.