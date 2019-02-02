В Росії різко відреагували на заяву США щодо ракетного договору



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Напередодні держсекретар США Майк Помпео оголосив про призупинення участі Сполучених Штатів в Договорі про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності (ДРСМД) з 2 лютого

«Америка зробила мішенню європейські країни, поставила під загрозу світову безпеку», - заявив голова Держдуми РФ

Голова Держдуми РФ В'ячеслав Володін заявив, що США поставили під загрозу світову безпеку своїм рішенням щодо Договору про ліквідацію ракет середньої та меншої дальності (ДРСМД).

Про це він сказав журналістам в суботу, 2 лютого.

«Цим рішенням США руйнують архітектуру глобальної безпеки в світі, яка створювалася десятиліттями. Не порадившись з країнами Організації з безпеки і співпраці в Європі, не обговоривши це в європейських парламентах, Америка зробила мішенню європейські країни, поставила під загрозу світову безпеку», - заявив голова Держдуми РФ.

Нагадаємо, напередодні держсекретар США Майк Помпео оголосив про призупинення участі Сполучених Штатів в Договорі про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності (ДРСМД) з 2 лютого. Він заявив, що «якщо Росія протягом шести місяців не повернеться до повного дотримання договору, яке піддається перевірці», то США вийдуть з угоди.

Джерело: Интерфакс