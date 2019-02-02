США офіційно оголосили про призупинення ракетного договору із РФ



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Якщо протягом шести місяців Росія не почне дотримуватися угоди, цей договір, підписаний у 1987 році президентом США Рональдом Рейганом і лідером Радянського Союзу Михайлом Горбачовим, втратить силу

З 2 лютого Вашингтон призупиняє участь у Договорі про ліквідацію ракет середньої та меншої дальності

Держсекретар США Майк Помпео у п'ятницю, 1 лютого, заявив, що Сполучені Штати призупиняють участь у Договорі про ліквідацію ракет середньої та меншої дальності (ДРСМД), що був укладений 1987 року з Радянським Союзом і діяв щодо Росії як його правонаступниці.

«Сполучені Штати призупиняють виконання своїх зобов'язань у рамках ДРСМД з 2 лютого», - заявив Помпео під час брифінгу в Держдепартаменті США, цитує агенція «Інтерфакс».

У той же час Помпео наголосив, що США готові до переговорів з Росією щодо контролю над озброєнням. З призупиненням участі в угоді починається шестимісячний період, протягом якого суперечку щодо рекет середньої дальності ще можуть врегулювати. Але якщо Росія до того часу не почне дотримуватися угоди, цей договір втратить силу, заявив держсекретар США, слова якого наводить агенція Reuters.

З огляду на намір США вийти з угоди канцлерка Німеччини Анґела Меркель раніше в п'ятницю заявила, що Росія порушила договір про РСМД. Тим не менш, із Москвою, за її словами, слід і далі вести переговори. «Вікно для переговорів» має залишатися відчиненим, наголосила Меркель.

Нагадаємо, речниця МЗС Росії Марія Захарова заявила, що Росія залишає за собою право на реакцію у відповідь після виходу США з Договору про ліквідацію ракет середнього та меншого радіусу дії.

Раніше заступник голови МЗС РФ Сергій Рябков прокоментував наміри США вийти з Договору про ракети середньої та малої дальності (РСМД) і заявив, що «гра вже відіграна».

Як повідомлялося, в жовтні минулого року президент Дональд Трамп повідомив, що планує відмовитися від угоди через невиконання Росією своїх зобов'язань. Договір був підписаний в 1987 році президентом США Рональдом Рейганом і лідером Радянського Союзу Михайлом Горбачовим.

Вашингтон стверджує, що Москва порушила договір РСМД, створивши і розгорнувши ракетну систему 9М729. За словами джерела в Державному департаменті, США нещодавно повідомили своїм західним союзникам, що Росія вже розгорнула чотири дивізіони, озброєних крилатою ракетою 9М729. Зараз Росія має 100 таких ракет.

Москва відкидає всі звинувачення, заявляючи, що дальність польоту ракети 9М729 становить 480 кілометрів, що на 20 кілометрів менше нижньої межі, встановленого договором.

4 грудня держсекретар Майк Помпео дав Росії 60 днів для повернення до дотримання договору, встановивши крайній термін 2 лютого, після чого США відмовляться від своїх зобов'язань за угодою, якщо Росія не повернеться до його дотримання.

Джерело: Deutsche Welle