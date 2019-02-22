В Росії розслідують випадок із жертвоприношенням верблюдів «для зміцнення народів РФ»



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Ініціатором обряду виступив заступник верховного шамана Росії Артур Цибіков, якого вже допитали в прокуратурі

Прокуратура російського Ангарська (Іркутська область) почала перевірку інформації про вчинення на території Ангарського міського округу обряду з жертвопринесенням верблюдів.

Про це повідомляє прес-служба прокуратури регіону в п'ятницю, 22 лютого.

У свою чергу заступник верховного шамана Росії Артур Цибіков заявив, що вже був в прокуратурі, де дав пояснення з приводу обряду.

«Якщо буде штраф, то буду оплачувати його, якщо буде інше покарання - то і його прийму», - сказав Цибіков.

Він додав, що на його пам'яті шаманів не притягували до відповідальності за проведення обрядів жертвоприношення.

Нагадаємо, на початку лютого на Youtube з'явився відеоролик, в якому, як стверджується, бурятські шамани проводять масовий обряд «Жен тенгері яба» і приносять в жертву п'ять верблюдів «для зміцнення Росії та її народів».

На відео люди ведуть на забій п'ятьох верблюдів. Пізніше тварин умертвили (цей процес не показаний на відео), а м'ясо зварили в котлах і піднесли духам на вогнищі.

Ініціатором молебню виступив заступник верховного шамана Росії Артур Цибіков. Він на відео пояснює, що «у бурятів найвищим підношенням богам з тварин є верблюд, а цифра 5 у ворожіннях є найвищою оцінкою знань».

Джерело: Интерфакс