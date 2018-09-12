Сьогодні Верховний суд РФ оголосить остаточний вирок Сущенку



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Розгляд апеляції буде проводитися у закритому режимі

У середу, 12 вересня, Верховний суд РФ розгляне апеляційну скаргу на вирок у справі незаконно засудженого в РФ журналіста Укрінформу Романа Сущенка.

Про це повідомив громадський захисник журналіста Марк Фейгін на своїй сторінці у Facebook.

«12 вересня 2018 року о 10:00 у Верховному суді РФ відбудеться розгляд апеляційної скарги захисту на вирок у справі українського журналіста Романа Сущенка», - написав він.

Це остання інстанція, в якій можна оскаржити вирок українському журналісту, та останнє засідання у його справі.

За словами Фейгіна, Сущенко буде присутнім на засіданні особисто. Розгляд апеляції буде проводитися у закритому режимі.

Як повідомлялося, кореспондента «Укрінформу» у Франції Романа Сущенка, порушуючи міжнародні правила, затримали 30 вересня 2016 року в Москві, куди він прибув з приватною поїздкою.

7 жовтня йому пред'явили обвинувачення в шпигунстві. У ФСБ Росії заявили, що Сущенко є співробітником Головного управління розвідки Міноборони України. У ГУР Міноборони це спростували.

Мосміськсуд 4 червня засудив Сущенка до 12 років колонії суворого режиму. 5 червня була подана скарга на винесений вирок.