В Росії виявили новий різновид коронавірусу

В останні дні в Москві зростає захворюваність

В Росії зафіксували новий вид коронавірусу, який є зміненим індійським штамом. Про це заявив директор НДЦ епідеміології та мікробіології імені Гамалеї Олександр Гінцбург, передають російські ЗМІ.

«Зараз ми визначаємо спектр штамів, які циркулюють в Москві – а тут вже далеко не один уханській штам, є і змінений індійський», – заявив Гінцбург.

Зазначається, що в останні дні в Москві зростає захворюваність коронавірусом.

Як раніше писав «Главком», новий штам коронавірусу, який отримав назву «Дельта», дуже поширився на території Російської Федерації. З огляду на це, є ризик, що нова хвиля коронавірусу в Україні почнеться зі східних областей. Як розповіли вчені НАНУ, штам «Дельта», який раніше називали «індійським» штамом коронавірусу, за останніми даними, у 1,6 раза заразніший за «британський варіант» («Альфа»), а також у 2,26 раза частіше призводить до госпіталізації та у 1,45 раза частіше – до реанімації. Оскільки в Україні спостерігаються великі обсяги імміграції з Росії, зазначають в НАН, існує ризик того, що нова хвиля поширення Covid-19 може початися зі сходу України. Вчені також попереджають про те, що нова хвиля може виявитися вищою від попередніх.