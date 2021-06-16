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    Росія – кисіль і компот, а США – попкорн. У Женеві створили коктейль до саміту

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    Росія – кисіль і компот, а США – попкорн. У Женеві створили коктейль до саміту
    Фото: cantata.ru

    Автори напою порівняли зустріч двох президентів з кіно, яке дивиться весь світ

    Один із популярних барів Женеви створив коктейль Summit Cinémа в честь сьогоднішнього саміту США-Росія на вищому рівні. Таким чином, автори напою порівняли зустріч двох президентів з кіно, яке дивиться весь світ. Про це повідомляє Lenta.ru.

    Бармени женевського бару Bottle Brothers створили коктейль за мотивами сьогоднішньої зустрічі президентів США і Росії.

    Як пояснив старший бармен Разван Кавалу, для міста саміт є важливою історичною подією, адже остання подібна зустріч проходила в Женеві в 1985 році.

    За його словами, при створенні коктейлю Summit Cinémа бармени надихалися киселем і компотом, а за основу напою взяли горілку – ці інгредієнти символізують російську сторону.

    США швейцарці втілили в журавлині і карамелізованому попкорні. При цьому попкорн також володіє особливим значенням, оскільки світ спостерігає за переговорами в Женеві, як за кіно, а перегляд фільмів асоціюється з цим продуктом.

    Нагадаємо, президент Росії Володимир Путін відмовився від протокольної зустрічі з владою Швейцарії в аеропорту по прильоту в країну на саміт Росія-США. Про відмову Путіна від протокольної зустрічі біля трапа з владою Швейцарії повідомила мер Женеви Фредеріка Перле. Відзначається, що керівництво кантону готувалося до зустрічі, але буде виконувати побажання російської делегації.

    Теги: Росія США саміт Путін алкоголь
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    Росія – кисіль і компот, а США – попкорн. У Женеві створили коктейль до саміту