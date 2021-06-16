Covid-19: понад тисячу нових хворих, 700 людей госпіталізували

Найбільшу кількість підтверджених випадків коронавірусу зареєстрували у Києві

Станом на ранок 16 червня в Україні зафіксували 1045 нових випадків захворювання на Covid-19. Зокрема, захворіли 46 дітей та 23 медпрацівники. Про це повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров'я.

За минулу добу госпіталізували 699 людей, 4 802 людей одужали, 78 – померли. Усього за добу методом ПЛР протестували 28 321 особу, методом ІФА – 9 718 осіб і експрес-тестами – 20 814 осіб.

За даними МОЗ, найбільшу кількість підтверджених випадків Covid-19 протягом останньої доби зареєстрували у Києві (256), Київській (75), Харківській (64), Дніпропетровській (55) та Херсонській (53) областях.

За весь час пандемії на коронавірус в Україні захворіли 2 226 037 особи, подолали хворобу 2 140 978 людей, 51 847 людей – померли.

Тим часом, депутатів Верховної Ради почали вакцинувати від коронавірусу. Щеплення нардепам роблять протягом чотирьох днів – з 15 по 18 червня. Для вакцинації народних обранців використовують американську вакцину Pfizer.