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    Covid-19: понад тисячу нових хворих, 700 людей госпіталізували

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    Covid-19: понад тисячу нових хворих, 700 людей госпіталізували
    Фото: з відкритих джерел

    Найбільшу кількість підтверджених випадків коронавірусу зареєстрували у Києві

    Станом на ранок 16 червня в Україні зафіксували 1045 нових випадків захворювання на Covid-19. Зокрема, захворіли 46 дітей та 23 медпрацівники. Про це повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров'я.

    За минулу добу госпіталізували 699 людей, 4 802 людей одужали, 78 – померли. Усього за добу методом ПЛР протестували 28 321 особу, методом ІФА – 9 718 осіб і експрес-тестами – 20 814 осіб.

    За даними МОЗ, найбільшу кількість підтверджених випадків Covid-19 протягом останньої доби зареєстрували у Києві (256), Київській (75), Харківській (64), Дніпропетровській (55) та Херсонській (53) областях.

    За весь час пандемії на коронавірус в Україні захворіли 2 226 037 особи, подолали хворобу 2 140 978 людей, 51 847 людей – померли.

    Тим часом, депутатів Верховної Ради почали вакцинувати від коронавірусу. Щеплення нардепам роблять протягом чотирьох днів – з 15 по 18 червня. Для вакцинації народних обранців використовують американську вакцину Pfizer.

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    Теги: депутат щеплення вакцинація коронавірус
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    Covid-19: понад тисячу нових хворих, 700 людей госпіталізували