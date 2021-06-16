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    Від початку епідемії в Києві від коронавірусу одужали понад 200 тис. осіб

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    У Києві працюють пункти тестування на&nbsp;Covid-19 - Від початку епідемії в Києві від коронавірусу одужали понад 200 тис. осіб
    У Києві працюють пункти тестування на Covid-19
    Фото з відкритих джерел

    Минулої доби в Києві від коронавірусу померли дві людини

    За минулу добу, 15 червня, у Києві коронавірус виявлено у 256 людей. Це на 13 осіб більше, ніж за попередню добу (за добу 14 червня було 243 хворих). Загалом від початку епідемії у Києві підтверджено 211437 випадків захворювання на Covid-19.

    Від початку епідемії в Києві від коронавірусу:

    • одужали 200800 осіб (за добу 15 червня 1879)
    • померли 5162 особи (за добу 2)

    У Київській області від початку епідемії зафіксовано 126829 випадків захворювання на Covid-19. За добу виявлено 75 нових хворих. За попередню добу збільшення складало 51 особу.

    Від початку епідемії на Київщині:

    • одужали від коронавірусу 122140 осіб (за добу 15 червня 217)
    • померли 2729 людей (за добу 7)

    Загалом в Україні від початку епідемії підтверджено 2226037 випадків захворювання на Covid-19. Протягом 15 червня зафіксовано 1045 хворих на коронавірус.

    За даними Міністерства охорони здоров’я, за останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (256), Київській (75), Харківській (64), Дніпропетровській (55) та Херсонській (53) областях.

    Нагадаємо, за добу 14 червня в Києві виявили 243 хворих на коронавірус, померли 4 людини.

    Як відомо, 29 травня у Міжнародному виставковому центрі на Броварському проспекті в Києві розпочав роботу Центр вакцинації від коронавірусу.

    Цього тижня вакцинація для зареєстрованих у «Дії» буде доступна Центрі вакцинації проти Covid-19 17 та 18 червня.

    Також у Києві запрацювали пункти вакцинації працівників закладів освіти вакциною Pfizer, яку надало Міністерство охорони здоров’я. Наразі визначено 17 таких пунктів, які розташовані в усіх районах столиці.

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    Теги: Київ статистика Київщина епідемія коронавірус
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    Від початку епідемії в Києві від коронавірусу одужали понад 200 тис. осіб