  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    В САП пояснили, чому Крючкову дозволили виїхати за кордон

    • Розсилка
    <p>В САП розраховують на те, що через 10 днів Крючков повернеться в Україну</p> - В САП пояснили, чому Крючкову дозволили виїхати за кордон

    В САП розраховують на те, що через 10 днів Крючков повернеться в Україну

    З Крючкова зняли електронний браслет, і йому повернули паспорт

    Прокурори Спеціалізованої антикорупційної прокуратури України дозволили виїхати за кордон на 10 днів екс-депутату та колишньому голові правління «Енергомережі» Дмитру Крючкову, якого підозрюють у завданні збитків державі в енергетиці на суму понад 346 мільйонів гривень.

    З Крючкова зняли електронний браслет, і йому повернули паспорт. Він уже вилетів до Німеччини.

    Як повідомляє Радіо Свобода, заступник голови САП Володимир Кривенко заявив, що дозвіл на виїзд за кордон Крючкову надали на 10 днів, а приводом для цього стала операція його сину. В САП розраховують на те, що по завершенню цього терміну бізнесмен повернеться в Україну.

    Раніше повідомлялося, що  Крючкова випустили з СІЗО під грошову заставу у 7 млн грн.

    Журналісти-розслідувачі телепрограми «Схеми: корупція в деталях - RFERL» у програмі, яка вийшла 28 березня, стверджували, що Крючков через керовану ним компанію «Енергомережа» організовував у 2015 році схеми виведення коштів із державних енергопостачальних компаній (обленерго) в інтересах, зокрема, бізнесменів Ігоря і Григорія Суркісів, а також народного депутата з фракції «Блок Петра Порошенка» Ігоря Кононенка.

    Крючкова підозрюють у нанесенні збитків державі на суму понад 346 млн грн (ч. 5 ст. 191 і ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст.364 Кримінального кодексу України).

    17 квітня суд обрав запобіжним заходом для Крючкова арешт на 45 днів і встановив як альтернативу заставу 7 млн грн.

    15 квітня його екстрадували з Німеччини в Україну. Детективи НАБУ затримали екс-посадовця в міжнародному аеропорту «Бориспіль».

    Читайте також
    суд паспорт арешт САП корупція
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ