В САП пояснили, чому Крючкову дозволили виїхати за кордон



Розсилка ВІДПРАВИТИ

В САП розраховують на те, що через 10 днів Крючков повернеться в Україну

З Крючкова зняли електронний браслет, і йому повернули паспорт

Прокурори Спеціалізованої антикорупційної прокуратури України дозволили виїхати за кордон на 10 днів екс-депутату та колишньому голові правління «Енергомережі» Дмитру Крючкову, якого підозрюють у завданні збитків державі в енергетиці на суму понад 346 мільйонів гривень.

З Крючкова зняли електронний браслет, і йому повернули паспорт. Він уже вилетів до Німеччини.

Як повідомляє Радіо Свобода, заступник голови САП Володимир Кривенко заявив, що дозвіл на виїзд за кордон Крючкову надали на 10 днів, а приводом для цього стала операція його сину. В САП розраховують на те, що по завершенню цього терміну бізнесмен повернеться в Україну.

Раніше повідомлялося, що Крючкова випустили з СІЗО під грошову заставу у 7 млн грн.

Журналісти-розслідувачі телепрограми «Схеми: корупція в деталях - RFERL» у програмі, яка вийшла 28 березня, стверджували, що Крючков через керовану ним компанію «Енергомережа» організовував у 2015 році схеми виведення коштів із державних енергопостачальних компаній (обленерго) в інтересах, зокрема, бізнесменів Ігоря і Григорія Суркісів, а також народного депутата з фракції «Блок Петра Порошенка» Ігоря Кононенка.

Крючкова підозрюють у нанесенні збитків державі на суму понад 346 млн грн (ч. 5 ст. 191 і ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст.364 Кримінального кодексу України).

17 квітня суд обрав запобіжним заходом для Крючкова арешт на 45 днів і встановив як альтернативу заставу 7 млн грн.

15 квітня його екстрадували з Німеччини в Україну. Детективи НАБУ затримали екс-посадовця в міжнародному аеропорту «Бориспіль».