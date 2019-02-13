Мангер заявив, що вбивство Гандзюк організував генерал СБУ



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За словами Мангера, Катерина Гандзюк мала тісні зв'язки з СБУ Фото: Стас Козлюк, Тиждень

На думку Мангера, напад на Гандзюк став наслідком протистояння херсонської поліції і СБУ

Голова Херсонської облради Владислав Мангер заявив, що вбивство активістки Катерини Гандзюк організував генерал Служби безпеки України Данило Доценко.

Про це він повідомив під час судового засідання по обранню йому запобіжного заходу 13 лютого.

За словами підозрюваного, Гандзюк мала тісні зв'язки з СБУ.

«Катерина Гандзюк мала тісні зв'язки з СБУ і перебувала в його особистому підпорядкуванні. В особистих розмовах зі мною генерал Доценко неодноразово заявляв про особисту неприязнь до партії «Батьківщина», - сказав Мангер.

На його думку, напад на Гандзюк став наслідком протистояння херсонської поліції і СБУ.

Мангер уточнив, що вважає справу проти нього політично мотивованою і спрямованою проти лідера «Батьківщини» Юлії Тимошенко.

Як відомо, у середу, 13 лютого, Шевченківський суд Києва розглядає обрання запобіжного заходу голові Херсонської обласної ради Владиславу Мангеру. Адвокати Мангера хочуть дослідити диски, на яких свідки заявляють про його причетність до замовлення убивства Катерини Гандзюк.

Нагадаємо, голові Херсонської обласної ради Владиславу Мангеру оголошено підозру в організації вбивства херсонської активістки Катерини Гандзюк.

Минулого тижня Херсонська облорганізація ВО «Батьківщина» виключила Мангера з членів партії.

Нагадаємо, напад на активістку Гандзюк стався у Херсоні 31 липня 2018 року. Вилита зловмисником сірчана кислота обпекла 40% тіла Гандзюк. Їй зробили більше десяти операцій.

4 листопада Гандзюк померла у лікарні.

Поліція перекваліфікувала напад на Гандзюк як закінчене умисне вбивство.

Служба безпеки України оголосила у розшук Олексія Левіна (Москаленка) за підозрою в організації вбивства Катерини Гандзюк.

Джерело: РБК-Україна