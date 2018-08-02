В СБУ розказали, скільки зброї насправді вилучили у Савченко і Рубана



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Савченко і Рубан

Вилучено штатний кулемет НСВ «Утес» калібру 12,7 мм та гвинтівка Доненчанка (виготовлена у «ДНР») калібру 12,7 мм, велика кількість набоїв

На брифінгу за участі генпрокурора Юрія Луценка щодо справи про підготовку у Києві теракту Надією Савченко і Володимиром Рубаном розповіли про арсенал вилученої зброї.

«Всього вилучено чотири міномети 127-мм з 46 мін, з яких 44 осколкових і дві димові. Димові призначені для наводки, щоб побачити, куди падають міни. Використовуються для наводки. В самих мінометах відсутні пристрої наведення. 44 міни, як повідомили, це приблизно від 10 до 12 хвилин вистрілів з чотирьох мінометів», - розповів директор Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Олександр Рувін.

Відомо, що вилучено штатний кулемет НСВ «Утес» калібру 12,7 мм та гвинтівка Доненчанка (виготовлена у «ДНР») калібру 12,7 мм, велика кількість набоїв (майже тисяча). Підготовлений снайпер може вбивати 15 до 20 осіб за хвилину.

«Утес» і «Доненчанка» пробиває будь-який броньований автомобіль», - додав генпрокурор України Юрій Луценко.

Також Рувін розповів, що знайшли 8 автоматів АК-74 та один АК-74 з повним комплектом набоїв (це біля 5 тисяч надоїв). З гранатометів - два ручних протитанкових РПГ-7, до них 14 мін і два одноразові РПГ-22. З 80 вилучених гранат: 20 гранат Ф1 ("лімонка" з радіусом дії 200 метрів) та 60 РГД-5 (радіус ураження 25-30 метрів).

«Уявіть собі, хаотичний вогонь 44 мін, плюс 12 мін МОН-50. Ви побачите, як вона працює. Ця протипіхотна міна називається направленої дії. В цьому секторі навіть мухи не залишаються живі», - сказав Рувін.

Нагадаємо, генеральний прокурор Юрій Луценко заявив, що під час слідства у справі Савченко і Рубана, яке вже завершено, зібрано всі необхідні докази, які підтверджують версію про підготовку масштабного теракту в центрі Києва.

25 червня Шевченківський районний суд міста Києва продовжив запобіжний захід Рубану, підозрюваному у підготовці терактів, у вигляді тримання під вартою на 60 діб без визначення розміру застави.

8 березня правоохоронці затримали Рубана під час його спроби потрапити в Україну з так званої «ДНР».

Також 13 липня суд продовжив термін тримання під вартою без можливості внесення застави Надії Савченко. Служба безпеки оприлюднила висновки детектора брехні щодо справи Савченко.

Як відомо, 22 березня Верховна Рада дала згоду на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання та арешт нардепа Савченко.

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