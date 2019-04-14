В штабі Зеленського не бачать альтернативи «Мінську»



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Володимир Зеленський

За словами Разумкова, повернути Донбас і Крим можна лише діючи спільно з міжнародними партнерами

Спікер виборчого штабу кандидата в президенти Володимира Зеленського Дмитро Разумков заявив, що єдиним можливим варіантом вирішення конфлікту на Донбасі є спільні дії України та міжнародних партнерів.

У штабі Зеленського наразі не бачать альтернативи мінському процесу для вирішення конфлікту на сході України.

«Що стосується війни на сході і Мінських угод, дійсно, «Мінськ» - не ідеальний, з ним багато питань, і на протязі багатьох місяців це питання буксує, але, на жаль, ніхто не може запропонувати іншої альтернативи. До мінського процесу прив'язані всі санкції, які сьогодні діють відносно Російської Федерації, і поміняти весь цей процес буде дуже важко», - зазначив він.

Також Разумков зауважив, що Російська Федерація не дотримується мінських домовленостей та намагається «перевернути його з ніг на голову».

За словами Разумкова, наразі немає можливості для проведення демократичних виборів на непідконтрольних територіях Донецької та Луганської областей.

«Інше питання, що Росія, як завжди, намагається перевернути з ніг на голову і піти в зворотному порядку - спочатку провівши вибори. Це можна назвати, як завгодно, але провести сьогодні демократичний процес на окупованій території - просто неможливо», - додав спікер штабу Зеленського.

Разумков підкреслив, що повернення окупованих територій Донбасу та Криму повинне відбуватися виключно на умовах України.

Нагадаємо, 11 квітня кандидати на пост президента Петро Порошенко та Володимир Зеленський посперечались у прямому ефірі телеканалу «1+1» через майбутні дебати. Після словесної перепалки шоумен кинув слухавку.

Олександр Ткаченко, генеральний директор групи «1+1 media», яка належить Ігорю Коломойському, заявив, що телеканал збирається подати до суду на Порошенка. Він наголосив, що причиною позову стануть звинувачення на адресу каналу та випадок, коли Порошенко «ганебно увірвався в ефір приватної кампанії, користуючись статусом глави держави».

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Джерело: Інтерфакс-Україна