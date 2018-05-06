В Сочі перед відплиттям до Криму горів лайнер

В машинному відділенні теплохода Князь Володимир сталося загоряння

У Росії через пожежу скасували перший у цьому сезоні рейс із Сочі в анексований Севастополь круїзного лайнера Князь Володимир, запланований на неділю, 6 травня. Про це повідомляє «Кореспондент» з посиланням на прес-службу компанії-туроператора Чорноморські круїзи у Facebook. «Відправлення судна в рейс, плановане 6



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Круїзний лайнер Князь Володимир

В машинному відділенні теплохода Князь Володимир сталося загоряння

У Росії через пожежу скасували перший у цьому сезоні рейс із Сочі в анексований Севастополь круїзного лайнера Князь Володимир, запланований на неділю, 6 травня.

Про це повідомляє «Кореспондент» з посиланням на прес-службу компанії-туроператора Чорноморські круїзи у Facebook.

«Відправлення судна в рейс, плановане 6 травня о 18:00 із морського порту Сочі, скасовується», - йдеться в повідомленні, яке наразі недоступне у соцмережі.

Зазначено, що причиною для прийняття такого рішення стала пожежа на судні.

«У ніч на 6 травня в машинному відділенні теплохода Князь Володимир сталося загоряння. Пасажирів на борту не було, тому постраждалих немає. Саму пожежу ліквідовано. Наразі визначаються причини загоряння, терміни усунення наслідків пожежі невідомі», - доповіли в турфірмі.

Як підкреслюється, раніше лайнер Князь Володимир повинен був відправитися у плавання 29 квітня, але тоді рейс був також скасований. Минулого разу туроператор заявив про технічні проблеми на судні.

До слова, кораблі другої постійної військово-морської групи НАТО увійшли у Чорне море ввечері 1 травня