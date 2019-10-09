Поліція розшукує двох неповнолітніх, які зникли з центру реабілітації (фото)



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Хлопець і дівчина самовільно покинули Центр соціально-психологічної реабілітації в Києві

7 та 23 вересня нинішнього року до Деснянського управління поліції із повідомленнями про зникнення двох неповнолітніх звернувся вихователь Центру соціально-психологічної реабілітації дітей. За словами заявника, двоє 14-річних дітей самовільно покинули заклад і не виходять на зв'язок.

На цей час правоохоронці проводять оперативно-розшукові заходи для встановлення місцезнаходження хлопця та дівчини, повідомляє пресслужба поліції Києва.

Радзевич Микола Віталійович, 20.08.2005 р. н.

Прикмети: на вигляд 15-18 років, зріст 170 см, міцної статури, обличчя кругле, волосся темне, карі очі. Особливі прикмети: велике родима пляма на лівій щоці.

Стецюк Іванна Анатоліївна, 30.06.2005 р.н.

Прикмети: на вигляд 14-16 років, зріст приблизно 170 см, середньої статури, обличчя кругле, волосся довге, русяве, голубі очі.

Поліція звертається до всіх небайдужих громадян із проханням: «Якщо ви бачили дітей чи маєте інформацію про їх місцеперебування, повідомте про це за телефонами - (044) 515–87–83, 067-650-69-22 або 102».