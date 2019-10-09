Стрілянина в Херсоні: поліція показала, кого підозрює у нападі



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Передерій Сергій Миколайович підозрюється у замаху на вбивство

Злочин кваліфіковано як замах на вбивство двох осіб

Правоохоронці встановили підозрюваного у стрілянині по людях з автомобіля 3 жовтня на вул. Тираспольській в Херсоні. Про це повідомляє Головне управління поліції в Херсонській області.

Це 34-річний житель облцентру Передерій Сергій Миколайович. Сам злочин кваліфіковано як замах на вбивство двох осіб.

Розслідуванням резонансного інциденту займається обласна поліція.

Нагадаємо, в центрі Херсона 3 жовтня стався перестрілка, в результаті якої двоє людей отримали важкі поранення, а нападник зник. У місті був введений план Сирена.

Зазначається, що нападник стріляв з близької відстані. Але стріляв не в голову. Заряди дробу влучили одному між ніг, а другому - трохи нижче сідниці. У 42-річного - поранення в праве стегно, у 49-річного - в промежину, стегно, сідницю і мошонку.