  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Стрілянина в Херсоні: поліція показала, кого підозрює у нападі

    • Розсилка
    Передерій Сергій Миколайович підозрюється у замаху на вбивство&nbsp; - Стрілянина в Херсоні: поліція показала, кого підозрює у нападі
    Передерій Сергій Миколайович підозрюється у замаху на вбивство 

    Злочин кваліфіковано як замах на вбивство двох осіб

    Правоохоронці встановили підозрюваного у стрілянині по людях з автомобіля 3 жовтня на вул. Тираспольській в Херсоні. Про це повідомляє Головне управління поліції в Херсонській області.

    Це 34-річний житель облцентру Передерій Сергій Миколайович. Сам злочин кваліфіковано як замах на вбивство двох осіб.

    Розслідуванням резонансного інциденту займається обласна поліція.

    Нагадаємо, в центрі Херсона 3 жовтня стався перестрілка, в результаті якої двоє людей отримали важкі поранення, а нападник зник. У місті був введений план Сирена.

    Зазначається, що нападник стріляв з близької відстані. Але стріляв не в голову. Заряди дробу влучили одному між ніг, а другому - трохи нижче сідниці. У 42-річного - поранення в праве стегно, у 49-річного - в промежину, стегно, сідницю і мошонку.

     

    зброя вбивство Херсонщина напад розслідування Херсон поліція злочин
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ