В Туреччині в трьох музеях було впроваджено україномовні аудіогіди



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Загалом україномовні аудіогіди впроваджено вже в п’яти найбільших музеях Туреччини

Перша леді України Олена Зеленська ініціювала україномовні аудіогіди в культурних пам'ятках Туреччини

Під час робочого візиту Президента України Володимира Зеленського до Турецької Республіки перша леді Олена Зеленська взяла участь в урочистому запуску аудіогіда українською в найбільшому палаці Туреччини – Долмабахче.

Урочисту подію з нагоди запуску україномовних аудіогідів також відвідала перша леді Туреччини Еміне Ердоган.

Аудіогіди українською у палаці Долмабахче, музеї Ефес та Національному парку Гьореме було запроваджено за сприяння Міністерства закордонних справ і Міністерства культури та туризму Туреччини. Переклад здійснено силами Посольства України в Турецькій Республіці та Генерального консульства України у Стамбулі.

«Наші держави – Україну й Туреччину – поєднує не тільки Чорне море, а й багатовікова спільна історія, спільна культура, дружба та стратегічне партнерство. І сьогодні, запускаючи україномовні аудіогіди одразу в трьох найвідоміших музеях Туреччини, ми ще більше об’єднуємо наші країни», – сказала Олена Зеленська під час урочистої церемонії.

Загалом україномовні аудіогіди впроваджено вже в п’яти найбільших музеях Туреччини. У 2019 році аудіогіди українською також з’явилися у стамбульських Айя-Софії та палаці Топкапи.

«Щороку понад мільйон українців відвідують Туреччину, щоб відпочити та оздоровитися. А ще – щоб долучитися до величної культурної спадщини цієї країни, яка має бути доступною нашим громадянам саме українською мовою. І ми будемо продовжувати працювати над тим, щоб у Туреччині та загалом у світі побільшало українських аудіогідів, а значить – і України», – наголосила Олена Зеленська.

Довідка. Долмабахче (м. Стамбул) – найбільший палац у Туреччині. Побудований у 1843-1856 рр., палац був помешканням для шести турецьких султанів. Спеціальним указом від 3 березня 1924 року палац Долмабахче був переведений у відання Турецької Республіки як об’єкт національної спадщини. Мустафа Кемаль Ататюрк, засновник і перший Президент Турецької Республіки, використовував палац як літню резиденцію та місце проведення особливо важливих заходів. Саме тут Ататюрк провів останні дні свого життя й помер у своїй кімнаті 10 листопада 1938 року. Щороку палац Долмабахче відвідує понад 2 млн туристів.