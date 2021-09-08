На Київщині сталася стрілянина біля магазину. Поліція розшукує стрілка

Поліцейські встановлюють обставини конфлікту між чоловіками на Білоцерківщині

Внаслідок інциденту постраждав один чоловік

Під Білою Церквою, поруч з одним із продовольчих магазинів, сталася стрілянина. Внаслідок інциденту постраждав один чоловік. Про це повідомляє пресслужба поліції Київської області.

Інцидент стався поруч з одним із магазинів в селі Сорокотяги. Про це правоохоронцям повідомила жінка, яка стала випадковим свідком.

Згідно зі словами очевидців, внаслідок конфлікту між двома чоловіками, один із них здійснив чотири постріли в бік іншого. Потерпілого госпіталізували до Білоцерківської лікарні, однак його стан наразі невідомий.

Правопорушник з місця злочину зник. Нині поліція здійснює заходи щодо розшуку стрілка.

До слова, поблизу одного з супермаркетів Дніпра чоловік стріляв з вогнепальної зброї. Ситуація сталася через покупця, який був без маски.

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