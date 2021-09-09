У Києві слідчого поліції хотіли підкупити за $30 тисяч
Чоловіка затримали під час передачі поліцейському першого траншу хабаря
За процесуального керівництва Печерської окружної прокуратури міста Києва затримано чоловіка при спробі дати хабаря слідчому одного з районних управлінь поліції у м. Києві. Про це повідомляє пресслужба Офісу Генерального прокурора.
За даними слідства, чоловік запропонував слідчому неправомірну вигоду за перекваліфікацію кримінального провадження стосовно себе, непритягнення його брата до кримінальної відповідальності, а також повернення вилучених під час обшуків ємностей з прекурсорами та обладнання нарколабораторії.
Загальна сума неправомірної вигоди, яку він пропонував слідчому, становила більше $30 тис.
У ході контролю за вчиненням злочину чоловіка затримали під час передачі поліцейському першого траншу – $5 тис.
Наразі вирішується питання про повідомлення затриманому про підозру та обрання запобіжного заходу.
Тривають першочергові слідчі дії.
До слова, напередодні СБУ затримала у Полтаві чиновника міськради та депутата.
Нагадаємо, 2 вересня співробітники СБУ прийшли з обшуками до Полтавської міської ради. ЗМІ повідомили, правоохоронці затримали голову фракції «За майбутнє» у Полтавській міськраді Євгена Диканя.