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    У Києві слідчого поліції хотіли підкупити за $30 тисяч

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    Перший транш хабаря складав $5 тисяч - У Києві слідчого поліції хотіли підкупити за $30 тисяч
    Перший транш хабаря складав $5 тисяч
    Фото: gp.gov.ua

    Чоловіка затримали під час передачі поліцейському першого траншу хабаря

    За процесуального керівництва Печерської окружної прокуратури міста Києва затримано чоловіка при спробі дати хабаря слідчому одного з районних управлінь поліції у м. Києві. Про це повідомляє пресслужба Офісу Генерального прокурора.

    За даними слідства, чоловік запропонував слідчому неправомірну вигоду за перекваліфікацію кримінального провадження стосовно себе, непритягнення його брата до кримінальної відповідальності, а також повернення вилучених під час обшуків ємностей з прекурсорами та обладнання нарколабораторії.

    Загальна сума неправомірної вигоди, яку він пропонував слідчому, становила більше $30 тис.

    У ході контролю за вчиненням злочину чоловіка затримали під час передачі поліцейському першого траншу – $5 тис.

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    У Києві слідчого поліції хотіли підкупити за $30 тисяч
    У Києві слідчого поліції хотіли підкупити за $30 тисяч
    У Києві слідчого поліції хотіли підкупити за $30 тисяч
    Фото: gp.gov.ua

    Наразі вирішується питання про повідомлення затриманому про підозру та обрання запобіжного заходу.

    Тривають першочергові слідчі дії.

    До слова, напередодні СБУ затримала у Полтаві чиновника міськради та депутата.

    Нагадаємо, 2 вересня співробітники СБУ прийшли з обшуками до Полтавської міської ради. ЗМІ повідомили, правоохоронці затримали голову фракції «За майбутнє» у Полтавській міськраді Євгена Диканя.

    Теги: СБУ Київ корупція в Україні хабар чоловік
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    У Києві слідчого поліції хотіли підкупити за $30 тисяч