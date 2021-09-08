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    Голова ВАКС розповіла, як «слуга» Камельчук просив її повпливати у справі

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    Глава ВАКС Олена Танасевич поскаржилася на&nbsp;&laquo;слугу народу&raquo; - Голова ВАКС розповіла, як «слуга» Камельчук просив її повпливати у справі
    Глава ВАКС Олена Танасевич поскаржилася на «слугу народу»
    Фото: пресслужба ВАКС

    Танасевич звернулася до Вищої ради правосуддя і до генерального прокурора з повідомленням про втручання в діяльність правосуддя

    Глава Вищого антикорупційного суду Олена Танасевич заявила, що отримала «пропозицію» від народного депутата обрати конкретний запобіжний захід підозрюваному, після чого вона звернулася до генпрокурора і до Вищої ради правосуддя. Про це вона сказала в інтерв’ю агентству «Інтерфакс-Україна».

    Так, відповідаючи на запитання про те, чи зверталися за два роки роботи суду до неї особисто як до голови суду з проханням сприяти в розгляді справи для конкретного результату, Танасевич сказала: «До недавнього часу – ні, й так має бути».

    «Але в серпні 2021 року надійшло звернення народного депутата України до мене як голови суду з пропозицією про обрання конкретного запобіжного заходу у межах зазначеного кримінального провадження щодо ідентифікованої ним особи», – сказала вона.

    Танасевич наголосила, що після цього вона, «як того вимагає закон, негайно звернулася до Вищої ради правосуддя і до генерального прокурора з повідомленням про втручання в діяльність правосуддя».

    Вона додала, що ВРП, розглянувши її повідомлення, ухвалила рішення звернутися до Верховної Ради «для вжиття заходів щодо недопущення дій, які можуть бути розцінені як втручання в діяльність суддів під час здійснення правосуддя».

    Як повідомило «Інтерфакс-Україна» інформоване джерело, до голови ВАКС звертався народний депутат Юрій Камельчук (фракція «Слуга народу») в контексті кримінального провадження за підозрою колишнього голови Чернівецької обласної ради Івана Мунтяна в одержанні неправомірної вигоди. Йшлося про підозрюваного - приватного підприємця, який, за попередньою інформацією, давав хабар, ця людина є свідком у справі Мунтяна.

    Як відомо, нардеп від «Слуги народу» Юрій Камельчук, який раніше робив заяви про те, що коронавірусна інфекція – «вигадана», виступив у ПАРЄ на тему Covid-паспортів та сертифікатів.

    Також Юрій Камельчук поскандалив із блогерами програми «Зупини лося» через порушення правил парковки під Верховною Радою.

    Зазначимо, Юрій Камельчук влаштував скандал у кулуарах з’їзду партії через неправильний бейджик. Пізніше він повідомив, що непорозуміння вичерпане.

    Теги: депутат хабар закон правосуддя партія Слуга народу Вищий антикорупційний суд
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    Голова ВАКС розповіла, як «слуга» Камельчук просив її повпливати у справі