Голова ВАКС розповіла, як «слуга» Камельчук просив її повпливати у справі

Танасевич звернулася до Вищої ради правосуддя і до генерального прокурора з повідомленням про втручання в діяльність правосуддя

Глава Вищого антикорупційного суду Олена Танасевич заявила, що отримала «пропозицію» від народного депутата обрати конкретний запобіжний захід підозрюваному, після чого вона звернулася до генпрокурора і до Вищої ради правосуддя. Про це вона сказала в інтерв’ю агентству «Інтерфакс-Україна».

Так, відповідаючи на запитання про те, чи зверталися за два роки роботи суду до неї особисто як до голови суду з проханням сприяти в розгляді справи для конкретного результату, Танасевич сказала: «До недавнього часу – ні, й так має бути».

«Але в серпні 2021 року надійшло звернення народного депутата України до мене як голови суду з пропозицією про обрання конкретного запобіжного заходу у межах зазначеного кримінального провадження щодо ідентифікованої ним особи», – сказала вона.

Танасевич наголосила, що після цього вона, «як того вимагає закон, негайно звернулася до Вищої ради правосуддя і до генерального прокурора з повідомленням про втручання в діяльність правосуддя».

Вона додала, що ВРП, розглянувши її повідомлення, ухвалила рішення звернутися до Верховної Ради «для вжиття заходів щодо недопущення дій, які можуть бути розцінені як втручання в діяльність суддів під час здійснення правосуддя».

Як повідомило «Інтерфакс-Україна» інформоване джерело, до голови ВАКС звертався народний депутат Юрій Камельчук (фракція «Слуга народу») в контексті кримінального провадження за підозрою колишнього голови Чернівецької обласної ради Івана Мунтяна в одержанні неправомірної вигоди. Йшлося про підозрюваного - приватного підприємця, який, за попередньою інформацією, давав хабар, ця людина є свідком у справі Мунтяна.

Як відомо, нардеп від «Слуги народу» Юрій Камельчук, який раніше робив заяви про те, що коронавірусна інфекція – «вигадана», виступив у ПАРЄ на тему Covid-паспортів та сертифікатів.

Також Юрій Камельчук поскандалив із блогерами програми «Зупини лося» через порушення правил парковки під Верховною Радою.

Зазначимо, Юрій Камельчук влаштував скандал у кулуарах з’їзду партії через неправильний бейджик. Пізніше він повідомив, що непорозуміння вичерпане.