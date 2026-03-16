В Україні без опадів: погода на 16 березня

У столиці температура підніметься до 12° тепла

Сьогодні, 16 березня, в Україні мінлива хмарність, без опадів. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Укргідрометцентр».

В Україні без опадів. Вітер переважно східний, 5-10 м/с. Температура вночі від 2° тепла до 3° морозу, вдень 8-13° тепла, на крайньому заході країни 13-18°.

Прогноз погоди на 16 березня Укргідрометцентр

У понеділок, 16 березня, у Києві мінлива хмарність. Без опадів. Вітер східний, 5-10 м/с. Температура по Київській області вночі від 2° тепла до 3° морозу, вдень 8-13° тепла, у столиці вночі близько 0°, вдень 10-12° тепла.

Як відомо, цього тижня в Україні триватиме перехідний період від ранньої до стійкої весни. Очікується поступове підвищення температури у більшості регіонів, проте початок тижня ще нагадуватиме про зимову прохолоду через нічні заморозки. У середині тижня можливі невеликі опади, проте вихідні обіцяють бути сонячними.