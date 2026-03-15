Прогноз погоди на тиждень 16 – 22 березня 2026 року

З 16 по 22 березня 2026 року в Україні очікується мінлива весняна погода з поступовим потеплінням

Цього тижня в Україні триватиме перехідний період від ранньої до стійкої весни. Очікується поступове підвищення температури у більшості регіонів, проте початок тижня ще нагадуватиме про зимову прохолоду через нічні заморозки. У середині тижня можливі невеликі опади, проте вихідні обіцяють бути сонячними. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Укргідрометцентр».

16 березня

Понеділок. Стовпчики термометрів покажуть:

на півночі: Температура вночі -1°..+3°, вдень +5°..+8°. Хмарно з проясненнями.

на півдні: Температура вночі +2°..+5°, вдень +9°..+12°. Сонячно, без опадів.

на заході: Температура вночі 0°..+4°, вдень +7°..+10°. Мінлива хмарність.

на сході: Температура вночі -2°..+2°, вдень +4°..+7°. Хмарно.

у центрі: Температура вночі -1°..+3°, вдень +6°..+9°. Мінлива хмарність.

у Києві: Температура вночі 0°..+2°, вдень +6°..+7°. Хмарно з проясненнями.

17 березня

Вівторок. Стовпчики термометрів покажуть:

на півночі: Температура вночі 0°..+3°, вдень +6°..+9°. Хмарно, без опадів.

на півдні: Температура вночі +3°..+6°, вдень +11°..+14°. Сонячно.

на заході: Температура вночі +1°..+4°, вдень +8°..+11°. Мінлива хмарність.

на сході: Температура вночі -1°..+2°, вдень +5°..+8°. Хмарно з проясненнями.

у центрі: Температура вночі +1°..+4°, вдень +7°..+10°. Хмарно.

у Києві: Температура вночі +1°..+3°, вдень +7°..+8°. Мінлива хмарність.

18 березня

Середа. Стовпчики термометрів покажуть:

на півночі: Температура вночі +2°..+5°, вдень +8°..+11°. Хмарно, невеликий дощ.

на півдні: Температура вночі +5°..+8°, вдень +12°..+15°. Мінлива хмарність.

на заході: Температура вночі +3°..+6°, вдень +9°..+12°. Дощ.

на сході: Температура вночі +1°..+4°, вдень +7°..+10°. Хмарно.

у центрі: Температура вночі +2°..+5°, вдень +9°..+12°. Місцями невеликий дощ.

у Києві: Температура вночі +3°..+5°, вдень +9°..+10°. Хмарно, невеликий дощ.

19 березня

Четвер. Стовпчики термометрів покажуть:

на півночі: Температура вночі +1°..+4°, вдень +7°..+10°. Хмарно з проясненнями.

на півдні: Температура вночі +4°..+7°, вдень +13°..+16°. Переважно сонячно.

на заході: Температура вночі +2°..+5°, вдень +8°..+11°. Мінлива хмарність, без опадів.

на сході: Температура вночі +2°..+5°, вдень +9°..+12°. Хмарно.

у центрі: Температура вночі +2°..+5°, вдень +8°..+11°. Хмарно з проясненнями.

у Києві: Температура вночі +2°..+4°, вдень +8°..+9°. Мінлива хмарність.

20 березня

П'ятниця. Стовпчики термометрів покажуть:

на півночі: Температура вночі 0°..+3°, вдень +9°..+12°. Сонячно.

на півдні: Температура вночі +5°..+8°, вдень +14°..+17°. Ясно.

на заході: Температура вночі +1°..+4°, вдень +11°..+14°. Малохмарно.

на сході: Температура вночі +1°..+4°, вдень +10°..+13°. Сонячно.

у центрі: Температура вночі +2°..+5°, вдень +10°..+13°. Ясно.

у Києві: Температура вночі +2°..+4°, вдень +10°..+12°. Переважно сонячно.

21 березня

Субота. Стовпчики термометрів покажуть:

на півночі: Температура вночі +2°..+5°, вдень +11°..+14°. Сонячно.

на півдні: Температура вночі +6°..+9°, вдень +16°..+19°. Ясно.

на заході: Температура вночі +3°..+6°, вдень +13°..+16°. Переважно сонячно.

на сході: Температура вночі +3°..+6°, вдень +12°..+15°. Сонячно.

у центрі: Температура вночі +4°..+7°, вдень +13°..+16°. Ясно.

у Києві: Температура вночі +4°..+6°, вдень +12°..+14°. Сонячно.

22 березня

Неділя. Стовпчики термометрів покажуть: