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Сили безпілотних систем уразили корабель «Світляк» та ракетно-зенітний комплекс ворога (відео)

Лариса Голуб
glavcom.ua
Лариса Голуб
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Сили безпілотних систем уразили корабель «Світляк» та ракетно-зенітний комплекс ворога (відео)
Українські дрони атакували корабель «Світляк»
фото: скрин з відео

Російський прикордонний сторожовий корабель уражено у тимчасово окупованому Криму

У ніч на 4 червня підрозділи Сильних безпілотних систем завдали серії точних ударів по військових та логістичних цілях в оперативній глибині противника. Про це повідомляє «Главком» з посилання на допис командувача Сил Безпілотних Систем Роберта Бровді.

«Птахи СБС: впольовано прикордонний сторожовий корабель класу «Світляк», зенітно-ракетний комплекс «Панцир», систему навігації, цистерни, локомотиви, трансформатори», – написав командувач Сил Безпілотних Систем.

Ураження на воді та в повітрі

  • Корабель «Світляк»:  українські дронарі уразили прикордонний сторожовий корабель проєкту 10410 у районі населеного пункту Юркіне (АР Крим). Цей 50-метровий корабель забезпечував протиповітряну та протичовнову оборону ворога.
  • Комплекс «Панцир-С1»: Комплекс протиповітряної оборони знищено в районі селища Стрілкове Херсонської області.
  • Система навігації: У місті Саки (АР Крим) уражено радіотехнічну систему ближньої навігації.
«Світляк» – це серія прикордонних сторожових кораблів 3-го рангу берегової охорони, які перебувають на озброєнні РФ та застосовуються для патрулювання, охорони морських кордонів і протидиверсійної оборони.

Руйнування логістики та інфраструктури

  • Локомотиви: Підрозділ «Рейд» вивів з ладу залізничну техніку в районах Владиславівки та Роздольного в Криму.
  • Трансформатори: Бійці знеструмили об'єкти окупантів у Булавинському та Вуглегірську Донецької області.
  • Цистерни з паливно-мастильними матеріалами: У Макіївці Донецької області знищено резервуари з паливно-мастильними матеріалами, позбавивши техніку ворога пального.

«Главком» писав, що у мережі з'явилися повідомлення, що під час атаки на Кронштадт міг бути уражений корвет «Бойкий» Балтійського флоту РФ. За даними з відкритих джерел, корабель неодноразово залучався до супроводу суден так званого тіньового флоту Росії в районі Ла-Маншу.

Нагадаємо, Угруповання Сил безпілотних систем Збройних Сил України підбило підсумки своєї роботи за рік та оприлюднило приголомшливу статистику верифікованих втрат ворога. За 358 діб з моменту створення командування, українські дрони нейтралізували понад 100 тис. живої сили противника та знищили сотні тисяч одиниць техніки, що втричі перевищує чисельність угруповання, яке Росія кидала на захоплення української столиці у 2022 році.

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Теги: Крим корабль дрон

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