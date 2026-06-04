Сили безпілотних систем уразили корабель «Світляк» та ракетно-зенітний комплекс ворога (відео)

Російський прикордонний сторожовий корабель уражено у тимчасово окупованому Криму

У ніч на 4 червня підрозділи Сильних безпілотних систем завдали серії точних ударів по військових та логістичних цілях в оперативній глибині противника. Про це повідомляє «Главком» з посилання на допис командувача Сил Безпілотних Систем Роберта Бровді.

«Птахи СБС: впольовано прикордонний сторожовий корабель класу «Світляк», зенітно-ракетний комплекс «Панцир», систему навігації, цистерни, локомотиви, трансформатори», – написав командувач Сил Безпілотних Систем.

☄️🔥 Оператори СБС у ніч на 4 червня уразили російський прикордонний сторожовий корабель класу «Світляк», ЗРГК Панцир, систему навігації, цистерни, локомотиви, трансформатори, - Командувач СБС Робер Бровді Мадяр pic.twitter.com/zJYlBfbBk0 — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) June 4, 2026

Ураження на воді та в повітрі

Корабель «Світляк»: українські дронарі уразили прикордонний сторожовий корабель проєкту 10410 у районі населеного пункту Юркіне (АР Крим). Цей 50-метровий корабель забезпечував протиповітряну та протичовнову оборону ворога.

українські дронарі уразили прикордонний сторожовий корабель проєкту 10410 у районі населеного пункту Юркіне (АР Крим). Цей 50-метровий корабель забезпечував протиповітряну та протичовнову оборону ворога. Комплекс «Панцир-С1» : Комплекс протиповітряної оборони знищено в районі селища Стрілкове Херсонської області.

: Комплекс протиповітряної оборони знищено в районі селища Стрілкове Херсонської області. Система навігації: У місті Саки (АР Крим) уражено радіотехнічну систему ближньої навігації.

«Світляк» – це серія прикордонних сторожових кораблів 3-го рангу берегової охорони, які перебувають на озброєнні РФ та застосовуються для патрулювання, охорони морських кордонів і протидиверсійної оборони.

Руйнування логістики та інфраструктури

Локомотиви: Підрозділ «Рейд» вивів з ладу залізничну техніку в районах Владиславівки та Роздольного в Криму.

Підрозділ «Рейд» вивів з ладу залізничну техніку в районах Владиславівки та Роздольного в Криму. Трансформатори: Бійці знеструмили об'єкти окупантів у Булавинському та Вуглегірську Донецької області.

Бійці знеструмили об'єкти окупантів у Булавинському та Вуглегірську Донецької області. Цистерни з паливно-мастильними матеріалами: У Макіївці Донецької області знищено резервуари з паливно-мастильними матеріалами, позбавивши техніку ворога пального.

«Главком» писав, що у мережі з'явилися повідомлення, що під час атаки на Кронштадт міг бути уражений корвет «Бойкий» Балтійського флоту РФ. За даними з відкритих джерел, корабель неодноразово залучався до супроводу суден так званого тіньового флоту Росії в районі Ла-Маншу.

Нагадаємо, Угруповання Сил безпілотних систем Збройних Сил України підбило підсумки своєї роботи за рік та оприлюднило приголомшливу статистику верифікованих втрат ворога. За 358 діб з моменту створення командування, українські дрони нейтралізували понад 100 тис. живої сили противника та знищили сотні тисяч одиниць техніки, що втричі перевищує чисельність угруповання, яке Росія кидала на захоплення української столиці у 2022 році.