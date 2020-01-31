В Україні через негоду знеструмлено 600 населених пунктів у двох областях



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До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго

В Україні внаслідок ускладнення погодних умов через спрацювання автоматичної системи захисту ЛЕП залишаються знеструмленими 602 населені пункти у двох областях.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС.

«Станом на 7 год. 31 січня внаслідок ускладнення погодних умов (опади та пориви вітру) через спрацювання автоматичної системи захисту ЛЕП залишаються знеструмленими 602 населені пункти у двох областях, а саме: Сумська – 440 та Чернігівська – 162», - йдеться у повідомленні.

До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.

Рух автомобільного транспорту на автодорогах України забезпечено.

Для забезпечення проїзду на дорогах від Укравтодору залучено 487 працівників та 366 одиниць техніки.

Раніше Державна служба з надзвичайних ситуацій попередила українців про погіршення погодних умов з 30 січня, яке може призвести до порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг і вулиць.

Рятувальники зазначають, що ускладнення погодних умов відповідає І рівню небезпеки.

Воно спричинятиме порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг і вулиць.

По Києву та Київській області 30 січня вночі на дорогах ожеледиця, вранці та вдень пориви вітру 15-20 м/с.

Як повідомлялося, погода в Україні в лютому буде аномальною і як пояснюють кліматологи, весна цього року буде не просто ранньою, а ще й теплою.

Метеорологічна зима в Києві так і не настала і цілком ймовірно, що українцям доведеться звикати до такого клімату.