  1. Головна
  2. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    В Україні через негоду знеструмлено 600 населених пунктів у двох областях

    • Розсилка
    В Україні через негоду знеструмлено 600 населених пунктів у двох областях

    До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго

    В Україні внаслідок ускладнення погодних умов через спрацювання автоматичної системи захисту ЛЕП залишаються знеструмленими 602 населені пункти у двох областях.

    Про це повідомляє пресслужба ДСНС.

    «Станом на 7 год. 31 січня внаслідок ускладнення погодних умов (опади та пориви вітру) через спрацювання автоматичної системи захисту ЛЕП залишаються знеструмленими 602 населені пункти у двох областях, а саме: Сумська – 440 та Чернігівська – 162», - йдеться у повідомленні.

    До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.

    Рух автомобільного транспорту на автодорогах України забезпечено.

    Для забезпечення проїзду на дорогах від Укравтодору залучено 487 працівників та 366 одиниць техніки.

    Раніше Державна служба з надзвичайних ситуацій попередила українців про погіршення погодних умов з 30 січня, яке може призвести до порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг і вулиць.

    Рятувальники зазначають, що ускладнення погодних умов відповідає І рівню небезпеки.

    Воно спричинятиме порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг і вулиць.

    По Києву та Київській області 30 січня вночі на дорогах ожеледиця, вранці та вдень пориви вітру 15-20 м/с.

    Як повідомлялося, погода в Україні в лютому буде аномальною і як пояснюють кліматологи, весна цього року буде не просто ранньою, а ще й теплою.

    Метеорологічна зима в Києві так і не настала і цілком ймовірно, що українцям доведеться звикати до такого клімату.

    стихійні лиха ДСНС Чернігівщина Сумщина вітер
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ