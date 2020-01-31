В Україні через негоду знеструмлено 600 населених пунктів у двох областях
До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго
В Україні внаслідок ускладнення погодних умов через спрацювання автоматичної системи захисту ЛЕП залишаються знеструмленими 602 населені пункти у двох областях.
Про це повідомляє пресслужба ДСНС.
«Станом на 7 год. 31 січня внаслідок ускладнення погодних умов (опади та пориви вітру) через спрацювання автоматичної системи захисту ЛЕП залишаються знеструмленими 602 населені пункти у двох областях, а саме: Сумська – 440 та Чернігівська – 162», - йдеться у повідомленні.
До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.
Рух автомобільного транспорту на автодорогах України забезпечено.
Для забезпечення проїзду на дорогах від Укравтодору залучено 487 працівників та 366 одиниць техніки.
Раніше Державна служба з надзвичайних ситуацій попередила українців про погіршення погодних умов з 30 січня, яке може призвести до порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг і вулиць.
Рятувальники зазначають, що ускладнення погодних умов відповідає І рівню небезпеки.
Воно спричинятиме порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг і вулиць.
По Києву та Київській області 30 січня вночі на дорогах ожеледиця, вранці та вдень пориви вітру 15-20 м/с.
Як повідомлялося, погода в Україні в лютому буде аномальною і як пояснюють кліматологи, весна цього року буде не просто ранньою, а ще й теплою.
Метеорологічна зима в Києві так і не настала і цілком ймовірно, що українцям доведеться звикати до такого клімату.