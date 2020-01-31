МЗС рекомендує українцям не їхати до Бразилії через потужні зливи



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Зсуви і повені наробили біди в Бразилії: 57 людей загинули, 20 тисяч евакуйовано

У зв’язку із потужними зливами та зсувами землі у штаті Мінас-Жерайс (Бразилія) у 101 місті оголошено надзвичайну ситуацію

Міністерство закордонних справ рекомендує громадянам України утриматися від поїздок до штату Мінас-Жерайс у Бразилії у зв’язку із потужними зливами та зсувами.

Про це повідомляє пресслужба МЗС.

«У зв’язку із потужними зливами та зсувами землі у штаті Мінас-Жерайс (Бразилія) у 101 місті оголошено надзвичайну ситуацію. У цьому зв’язку, Міністерство закордонних справ України рекомендує громадянам України, які планують свої подорожі до Бразилії, утриматися від відвідання штату Мінас-Жерайс до нормалізації ситуації», - йдеться в повідомленні.

Водночас громадянам України, які вже перебувають на території штату, МЗС рекомендує виявляти особливу пильність та дотримуватися рекомендацій місцевих органів влади, інших компетентних служб, а також відстежувати інформацію у місцевих ЗМІ.

Також у МЗС закликають українців у разі виникнення обставин, що вимагають негайного консульського реагування, невідкладно звертатися: до консульства у Сан-Паулу за номером телефону екстреної допомоги: (+5511) 9595-78289, на адресу електронної пошти: [email protected], ПУ у ФРБ [email protected] на цілодобову «гарячу лінію« МЗС України: +38-044-238-16-57, адреса електронної пошти: [email protected]

Нагадаємо, у бразильському штаті Мінас-Жерайс унаслідок повеней та зсувів, що спричинили сильні тропічні зливи, загинуло декілька десятків осіб.