В Україні хочуть створити Єдину електронну систему у сфері будівництва



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За документ проголосували 306 нардепів

Верховна Рада України підтримала за основу у першому читанні законопроект №1081 Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо удосконалення порядку надання адміністративних послуг у сфері будівництва та створення Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва. За документ проголосували 306 нардепів.

Також депутати схвалили скорочену процедуру підготовки закону до другого читання.

Законопроектом пропонується створення Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва у складі містобудівного кадастру; подання документів в електронній формі для отримання всіх адміністративних та інших послуг у сфері будівництва, а також отримання таких послуг в електронній формі 24 години на добу 7 днів на тиждень.

Проектом планується скоротити перелік документів, що подаються для отримання адміністративних послуг у сфері будівництва; запровадити електронну взаємодію між державними електронними інформаційних ресурсами, суб’єктами надання адмінпослуг у сфері будівництва для отримання адміністративних послуг за принципом єдиного вікна.

Крім того, законопроектом пропонується: