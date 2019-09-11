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    В Україні хочуть створити Єдину електронну систему у сфері будівництва

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    В Україні хочуть створити Єдину електронну систему у сфері будівництва

    За документ проголосували 306 нардепів

    Верховна Рада України підтримала за основу у першому читанні законопроект №1081 Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо удосконалення порядку надання адміністративних послуг у сфері будівництва та створення Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва. За документ проголосували 306 нардепів.

    Також депутати схвалили скорочену процедуру підготовки закону до другого читання.

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    Законопроектом пропонується створення Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва у складі містобудівного кадастру; подання документів в електронній формі для отримання всіх адміністративних та інших послуг у сфері будівництва, а також отримання таких послуг в електронній формі 24 години на добу 7 днів на тиждень.

    Проектом планується скоротити перелік документів, що подаються для отримання адміністративних послуг у сфері будівництва; запровадити електронну взаємодію між державними електронними інформаційних ресурсами, суб’єктами надання адмінпослуг у сфері будівництва для отримання адміністративних послуг за принципом єдиного вікна.

    Крім того, законопроектом пропонується: 

    • запровадження отримання результатів надання адміністративних послуг в електронній формі, отримання паперового примірника лише за бажанням;
    • оплата адмінпослуг у сфері будівництва, штрафів за правопорушення у сфері містобудівної діяльності за допомогою електронної системи;
    • запровадження ідентифікатора об’єкта будівництва та завершеного будівництвом об’єкта, який буде незмінними протягом життєвого циклу об’єкта;
    • включення до електронної системи контрольних примірників будівельних норм, обов’язкових для виконання національних стандартів, інших нормативних документів технічного характеру, які є обов’язковими для виконання відповідно до закону;
    • запровадження відкритого доступу до інформації, яка міститься в електронній системі (крім персональних даних), через портал електронної системи;
    • запровадження єдиного порядку присвоєння та зміни адрес об’єктам нерухомого майна.

     

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