В Україні хочуть створити Єдину електронну систему у сфері будівництва
За документ проголосували 306 нардепів
Верховна Рада України підтримала за основу у першому читанні законопроект №1081 Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо удосконалення порядку надання адміністративних послуг у сфері будівництва та створення Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва. За документ проголосували 306 нардепів.
Також депутати схвалили скорочену процедуру підготовки закону до другого читання.
Законопроектом пропонується створення Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва у складі містобудівного кадастру; подання документів в електронній формі для отримання всіх адміністративних та інших послуг у сфері будівництва, а також отримання таких послуг в електронній формі 24 години на добу 7 днів на тиждень.
Проектом планується скоротити перелік документів, що подаються для отримання адміністративних послуг у сфері будівництва; запровадити електронну взаємодію між державними електронними інформаційних ресурсами, суб’єктами надання адмінпослуг у сфері будівництва для отримання адміністративних послуг за принципом єдиного вікна.
Крім того, законопроектом пропонується:
- запровадження отримання результатів надання адміністративних послуг в електронній формі, отримання паперового примірника лише за бажанням;
- оплата адмінпослуг у сфері будівництва, штрафів за правопорушення у сфері містобудівної діяльності за допомогою електронної системи;
- запровадження ідентифікатора об’єкта будівництва та завершеного будівництвом об’єкта, який буде незмінними протягом життєвого циклу об’єкта;
- включення до електронної системи контрольних примірників будівельних норм, обов’язкових для виконання національних стандартів, інших нормативних документів технічного характеру, які є обов’язковими для виконання відповідно до закону;
- запровадження відкритого доступу до інформації, яка міститься в електронній системі (крім персональних даних), через портал електронної системи;
- запровадження єдиного порядку присвоєння та зміни адрес об’єктам нерухомого майна.