В Україні місцями дощитиме: погода на 17 березня

У столиці температура підніметься до 10° тепла

Сьогодні, 17 березня, в Україні мінлива хмарність, без опадів. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Укргідрометцентр».

На сході, вдень і на південному сході країни, Закарпатті та в Карпатах місцями невеликий дощ, на решті території без опадів. Вітер переважно північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі від 2° тепла до 3° морозу; вдень 5-10° тепла, на заході та південному заході країни до 13°, у північно-східній частині 2-7° тепла.

У вівторок, 17 березня, у Києві мінлива хмарність. Без опадів. Вітер переважно північно-східний, 5-10 м/с. Температура по Київській області вночі від 2° тепла до 3° морозу, вдень 5-10° тепла, у столиці вночі 0-2° морозу, вдень 8-10° тепла.

Як відомо, цього тижня в Україні триватиме перехідний період від ранньої до стійкої весни. Очікується поступове підвищення температури у більшості регіонів, проте початок тижня ще нагадуватиме про зимову прохолоду через нічні заморозки. У середині тижня можливі невеликі опади, проте вихідні обіцяють бути сонячними.