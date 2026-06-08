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У Києві та низці областей оголошено повітряну тривогу

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
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У Києві та низці областей оголошено повітряну тривогу
колаж: Главком

Прохання до громадян подбати про свою безпеку і прямувати в укриття  

У Києві та низці областей України вночі 8 червня лунає повітряна тривога. Про це інформує «Главком».

Повітряні сили попереджають про загрозу ворожих ударних безпілотників. 

Негайно скористайтеся найближчими укриттями та перебувайте там до завершення небезпеки.

Не ігноруйте сигнали тривоги!  

Актуальна карта повітряних тривог наразі має такий вигляд:

Нагадаємо, в Україні триває 1565-й день повномасштабного вторгнення РФ.

Теги: Київ укриття тривога

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