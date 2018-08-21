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    В Україні на кілька днів похолодає, але на півдні збережеться спека

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    В Україні на кілька днів похолодає, але на півдні збережеться спека

    У Києві - без опадів, температура вночі 14-16°, удень 23-25°

     У найближчу добу, 22 серпня, в південній частині України збережеться дуже спекотна та суха повітряна маса, на решту територій надходитиме більш прохолодне повітря з північного заходу, повідомляє Укргідрометцентр.

    Цього дня в Україні без опадів. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура в західних і північних областях уночі 11-16°, удень 20-25°; на решті територій уночі 14-19°, на узбережжі морів до 22°, вдень 24-29°, у Закарпатті та в південній частині 27-32°.

    У Києві - без опадів, температура вночі 14-16°, удень 23-25°.

    За даними Центральної геофізичної обсерваторії, в Києві 22 серпня найвищу температуру вдень було зафіксовано на позначці 36,6° у 2000 році, а найнижчу - вночі на позначці 4,6° в 1914 році.

    У середу, 23 серпня, в Україні без опадів. Вітер східний, південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 8-13°, на півдні та в Закарпатті 12-17°, на узбережжі морів до 22°; удень 23-28°, у південних областях і в Закарпатті до 31°.

    У Києві цього дня без опадів. Вітер східний, 5-10 м/с. Температура вночі 11-13°, удень 24-26°.

    21 серпня о 9.00 температура води в Чорному й Азовському морях була 23-25°, у Дніпрі в межах Києва 25°.

     

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