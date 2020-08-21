Covid-19 в Україні: В яких областях хворіють найбільше



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За минулу доби найбільше нових випадків зараження коронавірусом виявили у Чернівецькій, Тернопільській, Івано-Франківській, Одеській, Львівській, Рівненській, Закарпатській областях, а також в Києві

За минулу добу найбільше нових випадків інфікування коронавірусом зафіксували у Чернівецькій області – 208

Як повідомляє ресурс РНБО з моніторингу поширення епідемії, також найбільші показники приросту нових хворих за попередню добу демонструють Тернопільська (185 випадків), Харківська (184 випадки), Івано-Франківська (172 випадки) та Одеська (170 випадки) області.

Якщо враховувати загальну кількість зафіксованих випадків коронавірусу, то тут лідирують Львівська область (12 793 випадки), м. Київ (11 328) та Чернівецька область (8505). Найменше випадків інфікування коронавірусом зафіксували у Луганській (213 випадків), Херсонській (329) та Полтавській (614) областях.

Нові випадки захворювання на коронавірусну інфекцію протягом минулої доби зафіксували у всіх областях України. Два випадки зафіксували у Кіровоградській області, 8 – у Херсонській, 9 випадків – у Луганській області.

Кількість активних хворих зросла у всіх регіонах України, окрім Кіровоградської та Херсонської областей. За останню добу найбільший приріст кількості активних хворих продемонстрували Харківська (+174), Чернівецька (+108), Івано-Франківська (+135) області, а також місто Київ (+135).

Зазначимо, що в Україні останнім часом збільшується добова кількість виявлених випадків хвороби. Так, за минулу добу, 20 серпня, коронавірусне захворювання підтвердили у 2 106 людей. Загалом в Україні коронавірусне захворювання виявили у 100 643 людей.

До слова, перелік міст і районів, які віднесені до «червоної» карантинної зони, збільшився. 24 серпня (понеділок) почне діяти нове епідемічне зонування.

До «червоної» зони буде віднесено: