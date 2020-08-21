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    Новини

    За добу у Києві виявлено понад півтори сотні нових випадків Covid-19

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    За добу у Києві виявлено понад півтори сотні нових випадків Covid-19

    На Київщині кількість хворих на коронавірус зросла на 78 осіб

    Станом на ранок 21 серпня у Києві підтверджено 11328 випадків Covid-19. За добу кількість хворих на коронавірус у Києві збільшилася на 156 осіб. За попередню добу збільшення складало 227 осіб.

    Від початку епідемії у Києві одужали 3606 людини (за добу 21), померли 158 осіб.

    У Київській області зафіксовано 4805 випадків Covid-19. За добу кількість хворих зросла на 78 осіб. За попередню добу збільшення складало 42 особи. Від початку епідемії одужали від коронавірусу 3273 осіб (за добу 11), померла 83 людини.

    Загалом в Україні підтверджено 100643 випадки Covid-19. Протягом 20 серпня зафіксовано 2106 нових випадків коронавірусу.

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      100643
    • Одужали
      51078
    • Хворіють
      47358
    • Померли
      2207

    Нагадаємо, станом на ранок 20 серпня у Києві було підтверджено 11172 випадки Covid-19. За добу кількість хворих на коронавірус у Києві збільшилася на 227 осіб. 

    У Київській області було зафіксовано 4727 випадків Covid-19. За добу кількість хворих зросла на 42 особи.

    Крім того, у Києві збільшується кількість госпіталізованих хворих із пневмоніями. Станом на 19 серпня в муніципальних медичних закладах столиці перебувало 653 хворих на пневмонію.

    Київ статистика Київщина епідемія кияни коронавірус
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