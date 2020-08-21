За добу у Києві виявлено понад півтори сотні нових випадків Covid-19



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На Київщині кількість хворих на коронавірус зросла на 78 осіб

Станом на ранок 21 серпня у Києві підтверджено 11328 випадків Covid-19. За добу кількість хворих на коронавірус у Києві збільшилася на 156 осіб. За попередню добу збільшення складало 227 осіб.

Від початку епідемії у Києві одужали 3606 людини (за добу 21), померли 158 осіб.

У Київській області зафіксовано 4805 випадків Covid-19. За добу кількість хворих зросла на 78 осіб. За попередню добу збільшення складало 42 особи. Від початку епідемії одужали від коронавірусу 3273 осіб (за добу 11), померла 83 людини.

Загалом в Україні підтверджено 100643 випадки Covid-19. Протягом 20 серпня зафіксовано 2106 нових випадків коронавірусу.

Коронавірус в Україні

Всього 100643

Одужали 51078

Хворіють 47358

Померли 2207

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Нагадаємо, станом на ранок 20 серпня у Києві було підтверджено 11172 випадки Covid-19. За добу кількість хворих на коронавірус у Києві збільшилася на 227 осіб.

У Київській області було зафіксовано 4727 випадків Covid-19. За добу кількість хворих зросла на 42 особи.

Крім того, у Києві збільшується кількість госпіталізованих хворих із пневмоніями. Станом на 19 серпня в муніципальних медичних закладах столиці перебувало 653 хворих на пневмонію.