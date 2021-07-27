В Україні оголошено штормове попередження

Рятувальники попереджають про погіршення погодних умов на заході країни

Сьогодні у західних областях очікуються дощі та шквали

Погода в Україні 27 липня різко погіршиться на заході країни. Очікується, що у західних областях будуть дощі та шквали.

Штормове попередження оголошено в Львівській, Закарпатській, Івано-Франківській, Тернопільській, Хмельницькій, Волинській та Рівненській областях, повідомляє Укргідрометцентр.

Вдень у західних областях грози, вдень подекуди град та шквали 15-20 м/с (I рівень небезпечності, жовтий).

У східних, Волинській, Житомирській, Львівській, Тернопільській, Хмельницькій, Вінницькій, Сумській, Миколаївській областях та в Криму переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Нагадаємо, синоптики попередили про дощі у вісьмох областях та спеку в інших.

За погнозами, в Україну повертаються спекотні дні. 27 липня максимальна температура повітря становитиме +28...+33 градуси. Про це у Facebook розказала синоптикиня Наталка Діденко.

За словами Діденко, +37...+39 градусів не буде, проте «+30...+33 також попечуть людей, траву й дерева».

Відомо, що найближчим часом варто очікувати багато дощів.