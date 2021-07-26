Синоптикиня розповіла, яким регіонам поталанить із погодою
Наталка Діденко попередила, що найближчим часом варто очікувати багато дощів
В Україну повертаються спекотні дні. 27 липня максимальна температура повітря становитиме +28...+33 градуси. Про це у Facebook розказала синоптикиня Наталка Діденко.
За словами Діденко, +37...+39 градусів не буде, проте «+30...+33 також попечуть людей, траву й дерева».
Відомо, що найближчим часом варто очікувати багато дощів.
«Вода небесна завтра литиметься на західні області України. Короткочасні дощі та грози охоплять увесь Захід, торкнуться Вінниччини та Житомирщини», – розказала синоптикиня.
У Києві 27 липня передбачається близько +30 градусів. Дощ малоймовірний.
«Упродовж тижня найспекотнішими обіцяють бути Південь та Схід України, а також Дніпро з районами, свіжіше повітря буде в західних областях», – попередила Діденко.
Вона нагадала, що варто берегти голову від прямого сонця, носити одяг з легких та світлих натуральних тканин, а також обирати відкрите та зручне взуття.
Додамо, що директор Українського гідрометеорологічного центру Микола Кульбіда розповів, що відбувається з кліматом.