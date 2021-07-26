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    Синоптикиня розповіла, яким регіонам поталанить із погодою

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    Найспекотнішими обіцяють бути Південь та Схід України - Синоптикиня розповіла, яким регіонам поталанить із погодою
    Найспекотнішими обіцяють бути Південь та Схід України
    Фото з відкритих джерел

    Наталка Діденко попередила, що найближчим часом варто очікувати багато дощів

    В Україну повертаються спекотні дні. 27 липня максимальна температура повітря становитиме +28...+33 градуси. Про це у Facebook розказала синоптикиня Наталка Діденко.

    За словами Діденко, +37...+39 градусів не буде, проте «+30...+33 також попечуть людей, траву й дерева».

    Відомо, що найближчим часом варто очікувати багато дощів.

    «Вода небесна завтра литиметься на західні області України. Короткочасні дощі та грози охоплять увесь Захід, торкнуться Вінниччини та Житомирщини», – розказала синоптикиня.

    У Києві 27 липня передбачається близько +30 градусів. Дощ малоймовірний.

    «Упродовж тижня найспекотнішими обіцяють бути Південь та Схід України, а також Дніпро з районами, свіжіше повітря буде в західних областях», – попередила Діденко.

    Вона нагадала, що варто берегти голову від прямого сонця, носити одяг з легких та світлих натуральних тканин, а також обирати відкрите та зручне взуття.

    Додамо, що директор Українського гідрометеорологічного центру Микола Кульбіда розповів, що відбувається з кліматом.

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    Теги: прогноз погоди Наталка Діденко літо
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    Синоптикиня розповіла, яким регіонам поталанить із погодою