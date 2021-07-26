Синоптикиня розповіла, яким регіонам поталанить із погодою

Найспекотнішими обіцяють бути Південь та Схід України

Найспекотнішими обіцяють бути Південь та Схід України

Наталка Діденко попередила, що найближчим часом варто очікувати багато дощів

В Україну повертаються спекотні дні. 27 липня максимальна температура повітря становитиме +28...+33 градуси. Про це у Facebook розказала синоптикиня Наталка Діденко.

За словами Діденко, +37...+39 градусів не буде, проте «+30...+33 також попечуть людей, траву й дерева».

Відомо, що найближчим часом варто очікувати багато дощів.

«Вода небесна завтра литиметься на західні області України. Короткочасні дощі та грози охоплять увесь Захід, торкнуться Вінниччини та Житомирщини», – розказала синоптикиня.

У Києві 27 липня передбачається близько +30 градусів. Дощ малоймовірний.

«Упродовж тижня найспекотнішими обіцяють бути Південь та Схід України, а також Дніпро з районами, свіжіше повітря буде в західних областях», – попередила Діденко.

Вона нагадала, що варто берегти голову від прямого сонця, носити одяг з легких та світлих натуральних тканин, а також обирати відкрите та зручне взуття.

Додамо, що директор Українського гідрометеорологічного центру Микола Кульбіда розповів, що відбувається з кліматом.

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