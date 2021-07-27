В Україні знову спека й дощі: прогноз погоди на 27 липня

Найтепліше буде у Запорізькій, Миколаївській та Херсонській областях

Опади очікуються лише у західних та Житомирський областях

Погода в Україні у вівторок, 27 липня, залишатиметься спекотною. Стовпчики термометрів піднімуться аж до +34 градсів тепла. Західні регіони накриють дощі з грозами. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Денна температура повітря коливатиметься від +28 до +34 градусів тепла. Найтепліше буде у Запорізькій, Миколаївській та Херсонській областях.

На Півдні – без опадів. Мешканцям Миколаївщини та Херсонщини слід підготуватися до спекотного та сонячного дня, температура сягатиме +32...+34 градусів. На Одещині – від +30 до +32.

У північних регіонах прогнозують невелику хмарність. На Чернігівщині буде до +32 градусів, на Сумщині – до +31. Дощів там очікувати не варто.

Прогноз погоди в Україні на 27 липня

Водночас західні області 27 липня накриють грози, окрім Буковини. Найтепліше буде на у Чернівецькій та Закарпатській областях, найхолодніше – на Рівненщині.

На Сході та у Центрі денна температура коливатиметься у межах +29...+34 градусів. Зранку погода може бути похмурою, згодом небо поступово проясниться, опадів не прогнозують.

У Києві у вівторок, 27 липня, стовпчики термометрів піднімуться до +32 градусів. Ввечері небо може затягнутися хмарами, але дощ – малоймовірний.

Нагадаємо, до кінця літа на українців чекає дуже спекотна погода і період з потужними зливами. Про це розповів народний синоптик Леонід Горбань.

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