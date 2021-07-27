Спека і грози: синоптики розповіли про мінливу погоду протягом липня

Сьогодні повітря в Україні прогріється до +30 +32 градусів

До кінця липня в Україні очікується небезпечна погода у більшості регіонів країни. Температура повітря знову підніметься до +32 +34 градусів, а частину регіонів заливатиме зливами, місцями – з грозами.

На сайті Українського гідрометцентру розповіли, яка погода чекає українців у найближчий тиждень.

Погода у вівторок, 27 липня.

Грози у вівторок відвідають тільки західні області країни, на решті території України буде сухо. У центрі та на півночі прогріється до +30 +32 градусів, на заході очікується від +29 до +31 градуса, в південній частині від +32 до +32 градусів, на сході буде від +30 до +32 градусів. Вночі в більшості областей буде прохолодно, від +16 до +19 градусів, на півдні до +22 градусів.

У Києві 27 липня сонячно і сухо, без опадів. Вночі в столиці +18 +20 градусів, вдень від +30 до + 32 градусів.

Погода в середу, 28 липня.

Короткочасні дощі й грози просунуться вглиб країни та охоплять західні області, Північні, центральні, частково південні та східні. Крім того, в більшості областей синоптики прогнозують посилення вітру до штормових значень. Температура повітря трохи опуститься тільки на заході, до +26 +29 градусів. У центрі, на півночі та в Одеській області від +29 до +31 градуса, на сході та півдні +31 +34 градуси. Вночі в західній частині очікується +15 +18 градусів, на півдні до +21 градуса, в інших регіонах +19 градусів.

У Києві 28 липня короткочасний дощ, гроза, посилення вітру до штормових значень. Вночі в столиці +18 +20 градусів, вдень від +28 до +30 градусів.

Погода на четвер, 29 липня

Опади в четвер очікуються у всіх регіонах України, крім заходу. Також можливий сильний вітер з поривами. На заході вдень до +26 +28 градусів, у північних та центральних областях +29 +31 градус, на сході до +32 +33 градусів, південні області знову накриє спекою до +34 градусів. Нічна температура повітря коливатиметься від +15 до +18 градусів, на півдні до +22 градусів.

У Києві 29 липня синоптики прогнозую спеку, сильний вітер. Вночі в столиці + 18 +20 градусів, вдень від +28 до +30 градусів.

Погода на п'ятницю, 30 липня.

Суха і ясна погода знову захопить Україну в п'ятницю, невеликі грози пройдуть тільки на крайньому сході та місцями - на півдні. Сильний вітер почне вщухати, а температура знову піде вгору. На заході очікується до +30 градусів, в центральній частині та на півночі буде +30 +32 градуси, в південних областях до +34 градусів, на сході +31 +33 градуси. Вночі в Україні від +16 до +19 градусів, на півдні до + 22 градусів.

У Києві 30 Липня невелика хмарність, без опадів. Вночі в столиці буде +18 +20 градусів, вдень від +29 до +31 градуса.

Погода в суботу, 31 липня.

У суботу грози знову охоплять Західні, північні та центральні області країни. На півдні та сході буде сухо. Температура повітря вдень на заході складе +26 +30 градусів, в центрі й на півночі +29 + 32 градуси. У південній частині + 32 +34 градуси, у східних областях +31 + 33 градуси. Вночі в більшості регіонів від +16 до +18 градусів, на півдні до +22 градусів.

У Києві 31 липня очікується гроза, невеликий дощ. Вночі в столиці + 18 +20 градусів, вдень від +29 до +31 градуса.

Нагадаємо, в Україні сьогодні оголошено штормове попередження. У західних областях пройдуть дощі та шквали.