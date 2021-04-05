Мокрий сніг та морозець. Синоптики розповіли, якою буде погода 5-9 квітня

На початку тижня в Україні буде від 8° морозу до 12° тепла

Україну притрусить помірним мокрим снігом

В Українському гідрометцентрі розповіли про те, якою буде погода в Україні 5-8 квітня. Тиждень буде щедрим на дощі та теплим.

У понеділок, 5 квітня, в Україні буде хмарно, але без опадів, вдень від 0 до 12° тепла. 5 квітня мінлива хмарність. Без опадів, лише в південно-східній частині вдень невеликий дощ. Вітер західний, південно-західний, 7-12 м/с, вдень у західних областях місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі 0-5° морозу, у південних областях від 2° морозу до 3° тепла, вдень 7-12° тепла; у Карпатах вночі 3-8° морозу, вдень близько 0°.

У Києві 5 квітня без опадів. Температура вночі 0–2° морозу, вдень 8-10° тепла. На Київщині очікується суха, прохолодна погода. Температура вночі 0-5°морозу, вдень 7-12° тепла.

6 квітня на заході України випаде мокрий сніг та дощ, вдень і в північних областях невеликий дощ. На решті території без істотних опадів. Температура вночі від 3° тепла до 2° морозу, на півдні 1-6° тепла; вдень 7-12° тепла, на заході 2-7° тепла.

У середу, 7 квітня, в Україні пройдуть дощі, у західних та північних областях із мокрим снігом. Вночі в південній частині, вдень у центральних та східних областях місцями значні опади. Температура вночі складатиме 1-6° тепла, вдень 9-14° тепла, на південному сході до 16° (у північних областях 5-10° тепла); у західній частині вночі від 1° тепла до 4° морозу, вдень 2-7° тепла.

У столиці та Київській області 6 квітня вночі без істотних опадів, вдень невеликий дощ. 7 квітня дощ, вночі з мокрим снігом. Вітер південно-західний із переходом на північно-західний, 7-12 м/с, вдень 6 квітня та впродовж доби 7 квітня місцями пориви 15-20 м/с. Температура 6 квітня вночі від 3° тепла до 2° морозу, вдень 7-12° тепла; 7 квітня вночі 1-6° тепла, вдень 5-10°.

У четвер, 8 квітня, в Україні випаде невеликий мокрий сніг, вдень із дощем (вночі в північних областях помірний мокрий сніг, вдень у південних та східних областях без істотних опадів). У п'ятницю, 9 квітня, в Україні без істотних опадів.

Температура вночі від 2° тепла до 4° морозу, 8 квітня в південно-східній частині 1-6° тепла; вдень 4-10°, у південних та східних областях до 12° тепла; у Карпатах вночі 4-9° морозу, вдень 0–5° морозу.

У Києві і столичному регіоні 8 квітня вночі помірний мокрий сніг, вдень невеликі опади. 9 квітня без істотних опадів. Температура вночі від 2° тепла до 3° морозу, вдень 4-9° тепла.