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    В Україні падіння промвиробництва з серпня прискорилося

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    За вісім місяців 2020 промвиробництво скоротилося на 7,4% - В Україні падіння промвиробництва з серпня прискорилося
    За вісім місяців 2020 промвиробництво скоротилося на 7,4%

    Порівняно з серпнем минулого року промвиробництво скоротилося на 4,3%

    Обсяги промислового виробництва в серпні 2020 року порівняно з серпнем минулого року скоротилися на 4,3%, а з урахуванням корекції на ефект календарних днів – на 4,2%.

    За даними Державної служби статистики, в серпні промислове виробництво впало на 0,1% до липня з урахуванням сезонного коригування. В липні було зафіксовано падіння на 4,2%.

    За вісім місяців 2020 промвиробництво скоротилося на 7,4% порівняно з аналогічним періодом минулого року.

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    У добувній промисловості та розробці кар'єрів падіння склало 4,8%, у переробній промисловості - 9%, в постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря - 5,3%.

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    Падіння промвиробництва в липні становило 4,2% проти 5,6% у червні. До червня промислове виробництво зросло на 1,4% з урахуванням сезонного коригування.

    Падіння промвиробництва в травні склало 11,7% проти 16,7% у квітні. До квітня промислове виробництво в травні зросло на 4,9%, однак з урахуванням сезонного коригування - на 2,8%.

    Промислове виробництво в березні впало на 7,7%, однак з урахуванням корекції на ефект календарних днів – на 8,6%.

    Нагадаємо, що падіння промислового виробництва в березні прискорилося до 7,7% – Держстат

    промисловість Україна повітря
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