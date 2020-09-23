В Україні падіння промвиробництва з серпня прискорилося

За вісім місяців 2020 промвиробництво скоротилося на 7,4%

Порівняно з серпнем минулого року промвиробництво скоротилося на 4,3%

Обсяги промислового виробництва в серпні 2020 року порівняно з серпнем минулого року скоротилися на 4,3%, а з урахуванням корекції на ефект календарних днів – на 4,2%.

За даними Державної служби статистики, в серпні промислове виробництво впало на 0,1% до липня з урахуванням сезонного коригування. В липні було зафіксовано падіння на 4,2%.

За вісім місяців 2020 промвиробництво скоротилося на 7,4% порівняно з аналогічним періодом минулого року.

У добувній промисловості та розробці кар'єрів падіння склало 4,8%, у переробній промисловості - 9%, в постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря - 5,3%.

Падіння промвиробництва в липні становило 4,2% проти 5,6% у червні. До червня промислове виробництво зросло на 1,4% з урахуванням сезонного коригування.

Падіння промвиробництва в травні склало 11,7% проти 16,7% у квітні. До квітня промислове виробництво в травні зросло на 4,9%, однак з урахуванням сезонного коригування - на 2,8%.

Промислове виробництво в березні впало на 7,7%, однак з урахуванням корекції на ефект календарних днів – на 8,6%.

Нагадаємо, що падіння промислового виробництва в березні прискорилося до 7,7% – Держстат