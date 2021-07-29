В Україні перенесли дати святкування Дня молоді. Що відомо

Указ набуде чинності 1 січня наступного року

Президент Володимир Зеленський підписав указ, яким переніс святкування Дня молоді в Україні. З 2022 року День молоді відзначатимуть 12 серпня. Про це повідомляє пресслужба Офісу президента.

«Глава держави підписав відповідний указ з метою підтримки прагнення української молоді до інтеграції в європейську спільноту, утвердження цінностей демократії і свободи, а також враховуючи ініціативу молодіжних організацій і рухів», – йдеться в повідомленні.

Водночас указ президента від 22 червня 1994 року № 323 «Про День молоді», згідно з яким це свято відзначалося в Україні щорічно в останню неділю червня втратив чинність.

Указ президента набуде чинності 1 січня наступного року.

Нагадаємо, у серпні Україна відзначає державне свято – День Незалежності, який передбачає додатковий вихідний. Всього в останній місяць літа 21 робочий день і десять вихідних.