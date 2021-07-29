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    В Україні перенесли дати святкування Дня молоді. Що відомо

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    Раніше свято відзначалося в останню неділю червня - В Україні перенесли дати святкування Дня молоді. Що відомо
    Раніше свято відзначалося в останню неділю червня
    Фото з відкритих джерел

    Указ набуде чинності 1 січня наступного року

    Президент Володимир Зеленський підписав указ, яким переніс святкування Дня молоді в Україні. З 2022 року День молоді відзначатимуть 12 серпня. Про це повідомляє пресслужба Офісу президента.

    «Глава держави підписав відповідний указ з метою підтримки прагнення української молоді до інтеграції в європейську спільноту, утвердження цінностей демократії і свободи, а також враховуючи ініціативу молодіжних організацій і рухів», – йдеться в повідомленні.

    Водночас указ президента від 22 червня 1994 року № 323 «Про День молоді», згідно з яким це свято відзначалося в Україні щорічно в останню неділю червня втратив чинність.

    Указ президента набуде чинності 1 січня наступного року.

    Нагадаємо, у серпні Україна відзначає державне свято – День Незалежності, який передбачає додатковий вихідний. Всього в останній місяць літа 21 робочий день і десять вихідних.

    Теги: свята День Незалежності Володимир Зеленський Україна президент указ
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    В Україні перенесли дати святкування Дня молоді. Що відомо