Байден символічно зустрівся з Тихановською раніше, ніж з Зеленським

Як довго триватиме зустріч Байдена і Зеленського

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Тем временем Байден встретился с Тихоновский.

Встреча длилась 15 минут!

В принципе, о чем аксакалу Байдену с ней говорить? Она не лидер, не политик. Она домохозяйка, которая подхватила флаг своего мужа.

Встретился, продемонстрировал свою солидарность, сфотографировался…. Причём принял ее раньше Зеленского, что тоже символично!

Интересно, а как долго продлится встреча с Зеленским? Понятно, что времени он ему уделит больше (слишком много проблем и вопросов) и статус выше (действующий президент).

Но уж больно разного поля ягоды — вертлявый хлопчик, которого шальным ветром занесло во властные кабинеты, и серьезный политик. Не думаю, что там случится человеческая химия, interaction.

К слову, также очень символично, что на крымскую платформу от США к нам едет целый министр транспорта. Даже не Блинкин!

Джерело: блог Олени Яхно

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