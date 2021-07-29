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    Думки вголос

    Байден символічно зустрівся з Тихановською раніше, ніж з Зеленським

    • Олена Яхно

      Журналіст

    •  glavcom.ua
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    Володимир Зеленський - Байден символічно зустрівся з Тихановською раніше, ніж з Зеленським
    Володимир Зеленський

    Як довго триватиме зустріч Байдена і Зеленського

    Мовою оригіналу

    Тем временем Байден встретился с Тихоновский.

    Встреча длилась 15 минут!

    В принципе, о чем аксакалу Байдену с ней говорить? Она не лидер, не политик. Она домохозяйка, которая подхватила флаг своего мужа.

    Встретился, продемонстрировал свою солидарность, сфотографировался…. Причём принял ее раньше Зеленского, что тоже символично!

    Интересно, а как долго продлится встреча с Зеленским? Понятно, что времени он ему уделит больше (слишком много проблем и вопросов) и статус выше (действующий президент).

    Но уж больно разного поля ягоды — вертлявый хлопчик, которого шальным ветром занесло во властные кабинеты, и серьезный политик. Не думаю, что там случится человеческая химия, interaction.

    К слову, также очень символично, что на крымскую платформу от США к нам едет целый министр транспорта. Даже не Блинкин!

    Джерело: блог Олени Яхно

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: США Джозеф Байден Володимир Зеленський Світлана Тихановська
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    Байден символічно зустрівся з Тихановською раніше, ніж з Зеленським