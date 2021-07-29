Україна планує запровадити QR-коди вакцинації

Ковід-сертифікати нададуть переваги чи спростять доступ при отриманні певних послуг і сервісів

Міністерство охорони здоров’я планує ввести в Україні QR-коди про вакцинацію від коронавірусу за аналогією з іншими країнами. Про це розповів головний санлікар Ігор Кузін в інтерв'ю «Українській правді».

«Ми розуміємо і бачимо на прикладі інших країн, що вакциновані отримують додаткові переваги або спрощений доступ до певних послуг, сервісів або, наприклад, відвідування публічних заходів. Основна ідея, яка використовувалася в інших державах і яку, швидше за все, буде використовувати Україна – це максимальне використання внутрішнього цифрового сертифіката. Він повинен стати умовним пропуском», – говорить санлікар.

Він відзначив, що поки внутрішні сертифікати тільки тестуються, тож невідомо, «як це працюватиме на тому чи іншому рівні епідбезпеки». «Ми будемо це обмірковувати вже після завершення тестування. Це буде QR-код, який показуватиме, що людина вакцинована, або перехворіла, або має негативний ПЛР- чи антиген-тест», – пояснив Кузін.

Він визнав, що в цьому питанні треба буде «зберегти баланс між правами людини», тим більше, що певна частина українців не може отримати вакцину через медичні протипоказання.

Також санлікар повідомив, що поки не стоїть питання про скасування маскового режиму навіть для вакцинованих.

Зазначимо, що за 28 липня в Україні від коронавірусної хвороби Covid-19 вакцинували 143 534 людей. З початку вакцинації повністю щепили вже понад 1,81 млн осіб.

Нагадаємо, до кінця року Україна отримає понад 47 мільйонів доз вакцини проти коронавірусу від різних виробників. В уряді наголошують, що цього має вистачити для повної вакцинації більшості дорослого населення України вже у 2021 році.

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Напередодні Міністерство охорони здоров'я пояснило нові правила в’їзду в Україну. Нагадаємо, Україна вводить обов'язкову самоізоляцію при в'їзді з Росії та Індії. Самоізоляцію для невакцинованих мандрівників можуть ввести через стрімке поширення у світі штаму коронвірусу «Дельта».

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