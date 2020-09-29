В Україні планують виділити 5 млрд грн на створення державної авіакомпанії



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Бюджетний комітет рекомендує включити питання до порядку денного сесії та ухвалити відразу за основу

У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт про взаємозалік між «Укрнафтою», НАК «Нафтогаз України» і бюджетом, згідно з яким половину надлишку доходів компаній передбачається направити на створення державної авіакомпанії. Про це повідомляється на сайті Ради.

Планується, що надлишок доходів обох компаній становитиме близько 10,3 млрд гривень. З них на створення національного авіаперевізника витратять 5 млрд; на оновлення рухомого складу для перевезення пасажирів і модернізацію залізничної інфраструктури направлять 1,3 млрд; на відновлення мостів на автомобільних дорогах загального користування – 4 млрд гривень.

Згідно з інформацією на сайті Ради, бюджетний комітет рекомендує включити його до порядку денного сесії та ухвалити відразу за основу і в цілому, хоча Міністерство фінансів висловлює сумніви в можливості «Укрнафти» профінансувати передбачені законопроєктом доходи.

Нагадаємо, що Україна та Словаччина підписали угоду про відновлення роботи аеропорту «Ужгород».