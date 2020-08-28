Польща з вересня планує заборонити авіаперевезення майже з пів сотні країн



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Проєкт постанови передбачає, що заборона на польоти не буде застосовуватися до літаків, які працюють на замовлення або за згодою прем'єр-міністра

Нові правила набудуть чинності з 2 вересня, Україна не входить до списку заборонених країн

Польща заборонить польоти з 46 країн, включно з Францію й Іспанію. Про це йдеться у проєкті постанови, опублікованої 27 серпня, пише TVN24.

Зазначається, що нові правила набудуть чинності з 2 вересня, Україна не входить до списку країн.

«На цей момент показники зараження коронавірусом в таких країнах, як Іспанія, Албанія і Мальта, вказують на те, що кількість випадків захворювання велика і продовжує рости», - йдеться у повідомленні.

Згідно з постановою, про карантин для осіб, які повертаються з заборонених країн, поки не йдеться.

Постанову розробило Міністерство охорони здоров'я Польщі.

Проєкт постанови передбачає, що заборона на польоти не буде застосовуватися до літаків, які працюють на замовлення або за згодою прем'єр-міністра. Заборона не торкнеться і військових польотів.

Остаточна версія постанови буде опублікована, ймовірно, 1 вересня.

На даний момент список виглядає наступним чином: Беліз, Боснія і Герцеговина, Чорногорія, Бразилія, Бахрейн, Королівство Есватіні, Іспанія, Мексика, Ізраїль, Катар, Кувейт, Лівія, Албанія, Аргентина, Вірменія, Чилі, Хорватія, Домініканська Республіка, Еквадор, Франція, Гватемала, Гондурас, Індія, Ірак, Казахстан, Колумбія, Косово, Коста-Рика, Ліван, Північна Македонія, Мальдіви, Мальта, Молдова, Намібія, Панама, Парагвай, Перу, Південна Африка, Ель-Сальвадор, Сурінам, Кабо-Верде, Румунія, США, Люксембург, Болівія, Багами.

До слова, у світі станом на 28 серпня від коронавірусу вже вилікувалося понад 17 млн людей. Загалом від ускладнень через коронавірус померло 835 тисяч людей. Активними залишаються 6,6 мільйонів випадків. За останню добу Covid-19 виявили у 271 тисячі осіб,. Зокрема в Індії захворіли майже 77 тисяч осіб, в США – 46 тисяч, у Бразилії – 42 тисячі, в Аргентині – 10 тисяч, у Колумбії – 9,7 тисяч, у Перу – 8,6 тисяч, у Франції – 6 тисяч.

Зазначимо, що в Україні станом на ранок 28 серпня зафіксований антирекорд захворюваності коронавірусом. За минулу добу захворіли 2 438 людей, це на 464 людини більше, ніж учора (1 974). Загалом від початку пандемії одужало 55 083 людей, за минулу добу 866 осіб (вчора 763). Померло від початку епідемії 2 451 людина, за добу 48 – (вчора 49). Від початку пандемії захворіли 114 497 українців.

Коронавірус в Україні

Одужали 550883

Всього 114497

Хворіють 56963

Померли 2451

Копіювати код для вставки

Як повідомлялося, Український кордон для іноземців закрили з 28 серпня.

Нагадаємо, 26 серпня уряд продовжив адаптивний карантин до 1 листопада.