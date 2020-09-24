Україна та Словаччина підписали угоду про відновлення роботи аеропорту «Ужгород»



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Міністр інфраструктури Владислав Криклій

В рамках цієї угоди Словаччина відкриє свій повітряний простір для літаків, які будуть літати з Ужгорода

Україна і Словаччина підписали міжурядову угоду для відновлення повноцінної роботи аеропорту Ужгорода. Про це у Telegram повідомив міністр інфраструктури Владислав Криклій.

За його словами, сьогодні угода була підписана ним і міністром транспорту та будівництва Словаччини Андреєм Долежалом.

«Нарешті після стількох місяців простою ми з'єднаємо Закарпаття авіаційним сполученням з іншими регіонами та із за кордоном», – зазначив Криклій.

Нагадаємо, угода передбачає можливість використання частини повітряного простору Словаччини для зльоту і посадки літаків в Ужгороді. При цьому авіакомпанії можуть використовувати його лише на запит та з дозволу словацької сторони. Крім того, до виконання рейсу необхідно надавати план польоту.

У 2017 році ЄС заборонив польоти до аеропорта «Ужгород» після того, як закінчився термін дії сертифікату, який дозволяв здійснювати маневри із заходом до повітряного простору країни-учасниці ЄС.

До слова, аеропорт «Ужгород» можуть повернути у державну власність.