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    Україна та Словаччина підписали угоду про відновлення роботи аеропорту «Ужгород»

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    Міністр інфраструктури Владислав Криклій - Україна та Словаччина підписали угоду про відновлення роботи аеропорту «Ужгород»
    Міністр інфраструктури Владислав Криклій

    В рамках цієї угоди Словаччина відкриє свій повітряний простір для літаків, які будуть літати з Ужгорода

    Україна і Словаччина підписали міжурядову угоду для відновлення повноцінної роботи аеропорту Ужгорода. Про це у Telegram повідомив міністр інфраструктури Владислав Криклій.

    За його словами, сьогодні угода була підписана ним і міністром транспорту та будівництва Словаччини Андреєм Долежалом.

    Нагадаємо, угода передбачає можливість використання частини повітряного простору Словаччини для зльоту і посадки літаків в Ужгороді. При цьому авіакомпанії можуть використовувати його лише на запит та з дозволу словацької сторони. Крім того, до виконання рейсу необхідно надавати план польоту.

    У 2017 році ЄС заборонив польоти до аеропорта «Ужгород» після того, як закінчився термін дії сертифікату, який дозволяв здійснювати маневри із заходом до повітряного простору країни-учасниці ЄС.

    До слова, аеропорт «Ужгород» можуть повернути у державну власність.

    міністр Закарпаття Словаччина Ужгород Україна Владислав Криклій
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