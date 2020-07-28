Авіаперевезення зможуть повернутися на докризовий рівень лише у 2024 році



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На рівень відновлення авіаперельотів негативно впливають карантинні обмеження в низці країн

У червні кількість пасажирів скоротилася на 86,5%, порівняно з аналогічним періодом 2019 року

Авіаперевезення повернуться до докризового рівня лише до 2024 року. Про це заявила Міжнародна асоціація повітряного транспорту (IATA), повідомляє NDTV у вівторок, 28 липня.

У червні кількість пасажирів скоротилася на 86,5%, порівняно з аналогічним періодом 2019 року. IATA випустила доповідь, в якій серед причин повільного відновлення авіаперевезень назвала епідемію коронавірусу в США і країнах, що розвиваються, і більш слабкі перспективи для корпоративних поїздок.

Крім того, обмеження в деяких країнах також негативно впливають на перспективи відновлення.

«У другій половині цього року відновлення буде повільніше, ніж ми сподівалися», - сказав головний економіст IATA Браян Пірс.

Також очікується спад бізнес-авіації, що загрожує прибутковості далекомагістральних авіакомпаній, оскільки корпоративні клієнти обмежують свої витрати і більш широко використовують відеоконференції.

Нагадаємо, що за п'ять місяців 2020 року туризм втратив утричі більше, ніж у 2009 році. У цей період доходи від туристичної галузі впали на $320 млрд. У травні 2020 року кількість турпоїздок на 98% нижче, ніж у травні 2019 року.

Міністерство охорони здоров'я України оновило список країн «червоної» і «зеленої» зон. Болгарія та Албанія знову потрапили до переліку країн з підвищеним ризиком зараження коронавірусу. До цього списку належить і Україна.

Коронавірус в Україні

Всього 66575

Одужали 36744

Хворіють 28202

Померли 1629

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