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    Авіаперевезення зможуть повернутися на докризовий рівень лише у 2024 році

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    На рівень відновлення авіаперельотів негативно впливають карантинні обмеження в низці країн - Авіаперевезення зможуть повернутися на докризовий рівень лише у 2024 році
    На рівень відновлення авіаперельотів негативно впливають карантинні обмеження в низці країн

    У червні кількість пасажирів скоротилася на 86,5%, порівняно з аналогічним періодом 2019 року

    Авіаперевезення повернуться до докризового рівня лише до 2024 року. Про це заявила Міжнародна асоціація повітряного транспорту (IATA), повідомляє NDTV у вівторок, 28 липня.

    У червні кількість пасажирів скоротилася на 86,5%, порівняно з аналогічним періодом 2019 року. IATA випустила доповідь, в якій серед причин повільного відновлення авіаперевезень назвала епідемію коронавірусу в США і країнах, що розвиваються, і більш слабкі перспективи для корпоративних поїздок.

    Крім того, обмеження в деяких країнах також негативно впливають на перспективи відновлення.

    «У другій половині цього року відновлення буде повільніше, ніж ми сподівалися», - сказав головний економіст IATA Браян Пірс.

    Також очікується спад бізнес-авіації, що загрожує прибутковості далекомагістральних авіакомпаній, оскільки корпоративні клієнти обмежують свої витрати і більш широко використовують відеоконференції.

    Нагадаємо, що за п'ять місяців 2020 року туризм втратив утричі більше, ніж у 2009 році. У цей період доходи від туристичної галузі впали на $320 млрд. У травні 2020 року кількість турпоїздок на 98% нижче, ніж у травні 2019 року.

    Міністерство охорони здоров'я України оновило список країн «червоної» і «зеленої» зон. Болгарія та Албанія знову потрапили до переліку країн з підвищеним ризиком зараження коронавірусу. До цього списку належить і Україна. 

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      66575
    • Одужали
      36744
    • Хворіють
      28202
    • Померли
      1629

    Зазначимо, що станом на 28 липня в Україні до послаблення карантину не готові дев'ять областей

    До відома, в Україні лабораторно підтверджено 65 656 випадків Covid-19. За минулу добу захворіло 919 осіб. За рівнем поширення коронавірусу Україна на 35-му місці у світі.

    туризм літак авіаперевезення кордон мандрівка
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