В Україні продовжують зростати в ціні хліб і молоко
- Сьогодні, 13:43
-
Розсилка
Найбільше подорожчав хліб для жителів Черкаської та Хмельницької областей
За 10 днів ціна на молоко та сметану в Україні зросла на 0,7% та 1,3%. Про це повідомляє Держстатистики.
Також, збільшилася вартість масла вершкового - на 0,2%. Вартість хлібу в середньому по Україні за 10 днів піднялася на 0,5%.
Зазначається, що найбільше подорожчав хліб для жителів Черкаської та Хмельницької областей - на 4,2% та 2,8%.
За 10 днів в Україні хліб подешевшав у Чернівецькій та Одеській областях - на 0,1%.