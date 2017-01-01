В Україні продовжують зростати в ціні хліб і молоко

Найбільше подорожчав хліб для жителів Черкаської та Хмельницької областей

За 10 днів ціна на молоко та сметану в Україні зросла на 0,7% та 1,3%. Про це повідомляє Держстатистики. Також, збільшилася вартість масла вершкового - на 0,2%. Вартість хлібу в середньому по Україні за 10 днів піднялася на 0,5%. Зазначається, що найбільше подорожчав хліб для жителів Черкаської та Хмельницької областей - на 4,2% та 2,8%. За 10



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Найбільше подорожчав хліб для жителів Черкаської та Хмельницької областей

За 10 днів ціна на молоко та сметану в Україні зросла на 0,7% та 1,3%. Про це повідомляє Держстатистики.

Також, збільшилася вартість масла вершкового - на 0,2%. Вартість хлібу в середньому по Україні за 10 днів піднялася на 0,5%.

Зазначається, що найбільше подорожчав хліб для жителів Черкаської та Хмельницької областей - на 4,2% та 2,8%.

За 10 днів в Україні хліб подешевшав у Чернівецькій та Одеській областях - на 0,1%.