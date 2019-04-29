В Україні протягом тижня дощитиме



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Значного похолодання не очікується

В Україні цього робочого тижня (29 квітня - 3 травня) триватимуть дощі, місцями - з грозами. Температура вдень сягатиме 24 градусів тепла. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Так, у понеділок, 29 квітня, на більшій частині території країни очікуються дощі та грози, температура повітря опуститься до +11 градусів. У Києві цього дня дощ, можлива гроза, температура вдень і вночі від +11 до +13 градусів.

У вівторок, 30 квітня, у всіх регіонах країни, за винятком АР Крим, пройдуть дощі з грозами. Зокрема, на заході синоптики прогнозують сильні дощі, у Закарпатській, Івано-Франківській та Чернівецькій областях - з грозами. Стовпчики термометра там покажуть від 11 до 18 градусів вище нуля. У центральних, південних та східних регіонах України можливі грози, мінімальна температура складе 11 градусів з позначкою плюс. На півночі - дощі, температура від +12 до +17 градусів.

Середа, 1 травня, знову принесе на всю територію країни дощову, але не прохолодну погоду. Так, на заході температура вдень становитиме від +11 до +18 градусів, на сході - від +15 до +19. У північних та центральних областях вдень стовпчики термометрів покажуть від +11 до +17 градусів. На півдні традиційно тепліше - там вдень повітря прогріється до +24 градусів. Температура вночі переважно збережеться на рівні від +4 до +11 градусів.

У четвер, 2 травня, у Волинській, Рівненській, Одеській, Миколаївській, Херсонській областях та АРК Крим на зміну дощовій погоді прийде змінно-хмарна. Інші регіони продовжать заливати дощі. У порівнянні з температурою на початку тижня, в четвер дещо похолодає. Мінімальна температура - у Сумській області - складе 10 градусів, максимальна - в Донецькій - 20 градусів.

У п'ятницю, 3 травня, у південних регіонах без опадів. Там упродовж усього дня протримається змінно-хмарна погода, температура збережеться на рівні +14...+17 градусів. На заході, півночі, сході та в центральній частині країни синоптики прогнозують дощі. Стовпчики термометрів не опустяться нижче 14 градусів.