В Україні оголосили штормове попередження



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У низці регіонів України прогнозується суттєве погіршення погодних умов

Ввечері 11 червня погода в Україні погіршиться, оголошено штормове попередження.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

За інформацією синоптиків, до кінця доби 11 червня у Закарпатській, Львівській, Чернівецькій та Івано-Франківській областях очікуються грози, місцями значні дощі, град та шквали 15-20 м / с (I рівень небезпеки, жовтий).

Також з 11 по 13 червня на Лівобережжі, Львівської, Одеської, 13 червня також і в Кіровоградській і Черкаській областях надзвичайна, на решті території України переважатиме високий рівень пожежної небезпеки.

З 14 по 17 червня на всій території України буде переважати надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

До слова, за екстремальної спеки медики радять якнайменше перебувати на вулиці, дотримуватися питного режиму та дієти з низьким вмістом солі, водночас забути про вживання кави та алкоголю.