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    Події в Україні

    В Україні оголосили штормове попередження

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    В Україні оголосили штормове попередження

    У низці регіонів України прогнозується суттєве погіршення погодних умов

    Ввечері 11 червня погода в Україні погіршиться, оголошено штормове попередження.

    Про це повідомляє Укргідрометцентр.

    За інформацією синоптиків, до кінця доби 11 червня у Закарпатській, Львівській, Чернівецькій та Івано-Франківській областях очікуються грози, місцями значні дощі, град та шквали 15-20 м / с (I рівень небезпеки, жовтий).

    Також з 11 по 13 червня на Лівобережжі, Львівської, Одеської, 13 червня також і в Кіровоградській і Черкаській областях надзвичайна, на решті території України переважатиме високий рівень пожежної небезпеки.

    З 14 по 17 червня на всій території України буде переважати надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

    До слова, за екстремальної спеки медики радять якнайменше перебувати на вулиці, дотримуватися питного режиму та дієти з низьким вмістом солі, водночас забути про вживання кави та алкоголю.

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