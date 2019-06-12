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    Події в Україні

    Спека до +34 та дощі на заході: прогноз погоди в Україні на 12 червня

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    Спека до +34 та дощі на заході: прогноз погоди в Україні на 12 червня

    У Києві сьогодні опади не прогнозуються, температура вдень 31-33°

    В Україні у середу короткочасний дощ та гроза ймовірні лише на Закарпатті та Прикарпатті, температура вдень 29-34°.

    Про це йдеться у прогнозі Укргідрометцентру.

    «Без опадів, лише на Закарпатті та Прикарпатті вдень подекуди короткочасний дощ, гроза. Вітер переважно північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 16-21°, на крайньому заході та сході країни місцями 13-15°; вдень 29-34°, в Карпатах 18-23», - йдеться у повідомленні.

    У Києві сьогодні опади не прогнозуються, вітер північно-східний, 5-10 м/с. У столиці температура вночі близько 20°, вдень 31-33°.

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    До слова, за екстремальної спеки медики радять якнайменше перебувати на вулиці, дотримуватися питного режиму та дієти з низьким вмістом солі, водночас забути про вживання кави та алкоголю.

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