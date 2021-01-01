В Україні стартувала кампанія декларування-2021

Роз’яснення для заповнення декларації можна отримати, якщо звернутись до уповноважених осіб із питань запобігання корупції у НАЗК

Кампанія декларування триватиме до 31 березня

В Україні відсьогодні, 1 січня, розпочинається щорічна кампанія декларування, яка триватиме до 31 березня 2021 року. Про це повідомляє у Telegram-каналі Національне агентство з питань запобігання корупції.

«1 січня 2021 року розпочинається щорічна кампанія декларування, яка триватиме до 31 березня 2021 року», ─ йдеться у повідомленні.

Вказано, що роз’яснення для заповнення декларації можна отримати, якщо звернутись до уповноважених осіб із питань запобігання корупції у НАЗК.

Нагадаємо, доступ до реєстру декларацій знову відкрили 31 грудня.

25 грудня президент підписав закон, який відновлює діяльність НАЗК.

15 грудня Верховна Рада схвалила за основу і в цілому законопроект для розблокування роботи Національного агентства з питань запобігання корупції.

30 грудня набув чинності закон, який повертає повноваження НАЗК.