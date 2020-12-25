Президент підписав закон, який відновлює діяльність НАЗК

Документ передбачає відкритий цілодобовий доступ до Єдиного державного реєстру декларацій

Президент України Володимир Зеленський підписав закон, яким відновлюється повноцінна діяльність Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК).

Про це повідомили у пресслужбі глави держави.

Як зазначається, закон встановлює деякі особливості здійснення повноважень НАЗК щодо суддів та зокрема суддів Конституційного суду, які дозволять гарантувати незалежність цих осіб і водночас збережуть ефективність і пропорційність механізму запобігання корупції.

До того ж документ передбачає відкритий цілодобовий доступ до Єдиного державного реєстру декларацій.

Окрім цього, закон передбачає порядок моніторингу способу життя посадовців, суддів Конституційного суду та додаткових перевірок.

15 грудня Верховна Рада схвалила за основу і в цілому законопроект для розблокування роботи Національного агентства з питань запобігання корупції.

Раніше Зеленський підписав закон про покарання за брехню у декларації. Закон повертає відповідальність за декларування недостовірної інформації та за неподання суб’єктом декларування декларації, яка була скасована рішенням Конституційного суду. Відповідні зміни вносяться до Кримінального кодексу, Кримінального процесуального кодексу та Закону «Про запобігання корупції».

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський більш ніж два тижні не підписував закон щодо відновлення кримінальної відповідальності за недостовірне декларування, яке передбачає покарання у вигляді обмеження волі,

27 жовтня за поданням 48 народних депутатів Конституційний суд визнав неконституційними окремі положення антикорупційного законодавства.

У Конституційному суді пояснили, що скасували електронне декларування, щоб захистити суддів від тиску органів виконавчої влади.